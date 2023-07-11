“هنـا” تنسيق كلية التمريض 2023 وشروط التقديم بالأوراق والمستندات المطلوبة

بعد الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2023، بدأ بحث الطلاب عن تنسيق كلية التمريض 2023، حيث يعتبر هذا المجال من أهم المجالات خلال الفترة الأخيرة ونسبة إقبال الطلاب والطالبات في دخوله تزداد عامًا بعد عام نظرًا لتوظيف الخارجين منه على الفور بمختلف التخصصات، لذا يود الكثير من الطلاب سواء بالمجال التجاري أو بالمجال الصناعي أو بالمجال الزراعي التعرف على نسبة القبول بكليات التمريض هذا العام 2023، وهذا هو ما أقرته الجهات المعنية بالحكومة المصرية وإليكم التفاصيل.

تنسيق كلية التمريض 2023

الآن وخلال السطور القادمة سنقوم بتوضيح مؤشرات وتوقعات تنسيق كلية التمريض 2023، لخريجي الدبلومات الفنية من مختلف التخصصات:

نسبة القبول بكليات تمريض جامعة دمنهور جاء بنسبة 94.42%.

الحد الأدنى لقبول الطلاب والطالبات بكليات تمريض بجامعة طنطا 87.63%.

تنسيق كلية تمريض بجامعة الإسكندرية محد أدنى 87.58%.

نسبة القبول بكليات تمريض جامعة أسيوط لخريجي الدبلومات الفنية جاء بنسبة 86.34%.

الحد الأدنى لقبول الطلاب والطالبات من خريجي الدبلومات الفنية لكليات تمريض جامعة المنصورة 85.59%.

تنسيق كلية تمريض جامعة كفر الشيخ لطلاب الدبلومات بحد أدنى 84.75%.

الحد الأدنى للقبول بكليات تمريض جامعة بنها جاءت بنسبة 84.20%.

نسبة قبول الطلاب والطالبات في جامعة دمياط بحد أدنى 82.85%.

معدل قبول الطلاب والطالبات كلية تمريض جامعة القاهرة لا يقل عن 80.64%.

الحد الأدنى لقبول الطلاب بكليات تمريض جامعة المنوفية 82.85%.

شروط القبول بكليات التمريض

والآن وخلال السطور القادمة سنتعرف على شروط ومعدلات القبول في كليات التمريض: