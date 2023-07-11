“لأصحاب الدبلوم الفني” تعرف على تنسيق كلية التربية والتربية النوعية 2023 وشروط التقديم

مازالت الامتحانات الثانوية العامة لهذا العام قائمة حتى الآن ولم يتم الإعلان عن تنسيق كلية التربية والتربية النوعية 2023 فلم تقوم الوزارة بالإعلان بعد عن موعد إعلان التنسيقات، بسبب عدم انتهاء الطلاب من الامتحانات، ولكن فور الانتهاء سيتم البدء في عمليات التصحيح على الفور، ورصد النتيجة لكي يأخذ كل طالب دراجته بشكل كامل.

تنسيق كلية التربية والتربية النوعية 2023

يريد الكثير من الطلاب الثانوية الالتحاق بكليات التربية والتربية النوعية، بسبب احتوائها على الكثير من الاقسام فكل قسم لدية المميزات الخاصة به، ولكن يتم الاختيار على حسب رغبات الطالب فيمكنك أن تلتحق بقسم الجغرافيا أو التاريخ أو علم النفس أو قسم التكنولوجيا التعليم وهذا لشعبة الأدبية، بينما الشعبة العلمية يمكنهم الالتحاق بقسم الفيزياء والكيمياء، أو البيولوجي، ولكن يتم تحديد هذا على حسب المجموع الخاص بك.

ولكن مازال الطلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة لكافة الشعبتين، ولم يتم البدء في عمليات التصحيح حتى الآن، بالإضافة إلى أن الوزارة لم تصرح بموعد اعلان تنسيق الكليات، وينحصر هذا على حسب نسبة نجاح الطلاب، ولكن من المرجح أن تكون التنسيقات مماثلة للعام الدراسي السابق.

كلية التربية والتربية النوعية لعام 2022-2023

سوف نعرض في هذه الفقرة تباين تنسيق كلية التربية داخل المحافظة، وهي كتالي: