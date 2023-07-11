عربي و دولي
الناس طايرة من الفرحة.. فتح باب حجز تأشيرة الزيارات العائلية الكويت بدءًا من هذا الميعاد
تأشيرة الزيارات العائلية الكويت
تأشيرة الزيارات العائلية الكويت، من الجدير بالذكر أنه في نهاية العام الماضي، تحديدًا في نوفمبر 2022، تم منح استثناء خاص بإصدار تأشيرات زيارة عائلية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، شريطة أن يكون لدى الآباء إقامة سارية المفعول وأن تتوافر لديهم بعض الشروط المحددة للإقامة والحصول على التأشيرة.
شروط الحصول على تأشيرة الزيارات العائلية الكويت
تم وضع قوانين جديدة للزيارات العائلية في الكويت، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الضوابط والقوانين التي يجب اتباعها للحصول على تأشيرة الزيارات العائلية الكويت، وتشمل هذه القوانين:
- يُسمح للوالدين والأخوة بالبقاء في الكويت لمدة 30 يومًا فقط.
- يتم منح تأشيرة تجارية للمستثمرين في الكويت لمدة شهر واحد فقط.
- يُسمح للزيارات العائلية بالبقاء لمدة 3 أشهر فقط وفقًا للإجراءات الأمنية المحددة.
- يجب على الأفراد الحصول على تطعيم COVID-19 داخل حدود الكويت، وتعتبر اللقاحات التالية معتمدة في الكويت:
- لقاح موديرنا (جرعتين).
- لقاح جونسون أند جونسون (جرعتين).
- لقاح فايرز بايونتيك (جرعتين).
- لقاح استرازينيكا أكسفورد (جرعتين).
خطوات استخراج تأشيرة زيارة الكويت 2023
يشغل استخراج تأشيرة الزيارات العائلية الكويت أولوية كبيرة بين المقيمين في البلاد، ويتم إتمام هذه العملية عن طريق الخطوات التالية:
- يجب على الفرد الوصول إلى بوابة الكويت الإلكترونية.
- بعد ذلك، يتعين عليه اختيار قائمة الخدمات المناسبة وستتم فتح الصفحة تلقائياً.
- يجب عليه ملء النموذج المطلوب بدقة وصحة.
- سيُطلب منه سداد رسوم قدرها 3 دينار كويتي.
- يجب عليه التأكد من تسجيل البيانات بشكل صحيح، وبعد ذلك يتم إرسال الطلب.
- يجب على الفرد المقيم الذهاب إلى الإدارة العامة للهجرة للاطلاع على تفاصيل الطلب واستلام المستندات المطلوبة.