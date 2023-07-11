الناس طايرة من الفرحة.. فتح باب حجز تأشيرة الزيارات العائلية الكويت بدءًا من هذا الميعاد

تأشيرة الزيارات العائلية الكويت، من الجدير بالذكر أنه في نهاية العام الماضي، تحديدًا في نوفمبر 2022، تم منح استثناء خاص بإصدار تأشيرات زيارة عائلية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، شريطة أن يكون لدى الآباء إقامة سارية المفعول وأن تتوافر لديهم بعض الشروط المحددة للإقامة والحصول على التأشيرة.

شروط الحصول على تأشيرة الزيارات العائلية الكويت

تم وضع قوانين جديدة للزيارات العائلية في الكويت، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الضوابط والقوانين التي يجب اتباعها للحصول على تأشيرة الزيارات العائلية الكويت، وتشمل هذه القوانين:

يُسمح للوالدين والأخوة بالبقاء في الكويت لمدة 30 يومًا فقط. يتم منح تأشيرة تجارية للمستثمرين في الكويت لمدة شهر واحد فقط. يُسمح للزيارات العائلية بالبقاء لمدة 3 أشهر فقط وفقًا للإجراءات الأمنية المحددة. يجب على الأفراد الحصول على تطعيم COVID-19 داخل حدود الكويت، وتعتبر اللقاحات التالية معتمدة في الكويت:

لقاح موديرنا (جرعتين).

لقاح جونسون أند جونسون (جرعتين).

لقاح فايرز بايونتيك (جرعتين).

لقاح استرازينيكا أكسفورد (جرعتين).

خطوات استخراج تأشيرة زيارة الكويت 2023

يشغل استخراج تأشيرة الزيارات العائلية الكويت أولوية كبيرة بين المقيمين في البلاد، ويتم إتمام هذه العملية عن طريق الخطوات التالية: