بكام الأخضر النهاردة!!.. سعر الدولار الان في السوق السوداء + البنوك المصرية

سعر الدولار الان في السوق السوداء، حيث يقدم “البديل” خدمة فريدة من نوعها للمستخدمين، حيث يوفر معلومات محدثة لحظة بلحظة عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم، يمكن للمستخدمين الاطلاع على هذه المعلومات القيمة من خلال الروابط الرسمية لمواقع البنوك، مما يسمح لهم بمتابعة التغيرات في الأسعار واتخاذ القرارات المالية المناسبة بناءً على ذلك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

يختلف سعر الدولار الان في السوق السوداء عن سعر الدولار في البنوك، كالتالي:

تُسجِّل أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي المصري ما يُقرب من 30.85 جنيه لعملية الشراء و30.95 جنيه لعملية البيع.

أما في البنك الأهلي المصري، فتُسجِّل الأسعار نحو 30.75 جنيه لعملية الشراء و30.85 جنيه لعملية البيع.

بينما في بنك مصر، فتُسجِّل الأسعار نحو 30.75 جنيه لعملية الشراء و30.85 جنيه لعملية البيع.

وفيما يتعلق بمصرف أبوظبي الإسلامي، تُسجِّل الأسعار نحو 30.90 جنيه لعملية الشراء و30.95 جنيه لعملية البيع.

تتراوح أسعار صرف الدولار في البنك التجاري الدولي حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، تُسجِّل الأسعار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما في المصرف المتحد، تتراوح الأسعار حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفيما يخص بنك الإسكندرية، تُسجِّل الأسعار حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان في السوق السوداء

يبدو أن قيمة الدولار الأمريكي في السوق الغير رسمية قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا بعد تصريحات الرئيس، حيث وصل إلى مستويات تتراوح بين 40 و41 جنيهًا، وفي الوقت الحاضر يظهر أن سعر الدولار الان في السوق السوداء قد تراجع في هذه السوق غير الرسمية.

حيث بلغ تداول الدولار مقابل الجنيه المصري في العمليات الحالية نحو 37.10 جنيهًا، وتراوح سعر تداول الدولار مقابل الجنيه المصري في بعض المحافظات ما بين 35 و35.60 جنيهًا، يجب الإشارة إلى أن هذه السوق الغير رسمية ليست قانونية وغير مراقبة من قبل الجهات الرسمية، وبالتالي يتم التعامل فيها بطرق غير قانونية وغير مراقبة.