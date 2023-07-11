نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الثانية الدور الأول موقع نتائجنا بي دي اف عبر epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية

تتيح وزارة التربية والتعليم العراقية رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الثانية الدور الأول للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج عن طريق تنزيل التطبيق وإدخال معلومات الطالب اللازمة مثل رقم الامتحان واسم المدرسة والمحافظة وما إلى ذلك، ويتم تحديث التطبيق عند إعلان النتائج الرسمية من قبل الوزارة مما يسمح للطلاب بمشاهدة درجاتهم ورؤيتها في أي وقت وللحصول على مزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية أو التواصل مباشرةً مع الوزارة.

استعلام نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الثانية

يمكن للطلاب أن يقوموا باستخراج النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط للدور الأول من خلال استخدام الرقم الامتحاني أو الاسم وموقع وزارة التربية، كما أن الوزارة وضحت الخطوات التي يتم استخدامها في معرفة النتيجة وهي كالآتي:

تفتح رابط النتيجة المتواجد بموقع وزارة التربية.

تدخل رمز التحقق المتواجد بشاشة والمكون من خمسة أرقام متواجدة بشكل عشوائي ويتم تغييرها بكل مرة تدخل فيها للموقع.

تضغط على خانة نتائج الصف الثالث المتوسط.

تظهر لك بعدها صفحة بها رقم الجلوس والاسم وعليك أن تدخل رقم الجلوس بالشكل الصحيح.

تضغط على أيقونة الاستعلام وسترى النتيجة فوراً.

رابط الحصول على نتائج الدور الأول الصف الثالث متوسط 2023

يمكن للطلاب بسهولة تحميل نتائج الصف الثالث متوسط من خلال موقع “نتائجنا” حيث يوفر الموقع رابط لتحميل نتائج الطلاب على درايف بعد نشرها رسميًا على موقع وزارة التربية ويمكنك متابعة نتائج جميع محافظات العراق من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية على منصات الفيسبوك وتيليجرام ويتم توفير النتائج في شكل بي دي إف، ويمكن تحميل بيان نتائج الطالب باتباع الخطوات التالية: