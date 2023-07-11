“هنــا” تنسيق معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 2023 لأصحاب الدبلومات الفنية

في حيز بحث الطلاب عن المعاهد التي تقبل الدبلومات الفنية، يقوم عدد كبير من الطلاب بالبحث عن تنسيق معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت ، إذ يرغب في الالتحاق بهذا المعهد عدد كبير من الطلبة والطالبات، لذا سوف نوفر لكم كل ما يخص هذا المعهد فيما يلي.

تنسيق معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 2023

يريد الطلاب معرفة تنسيق معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 2023 ، فمن الجدير بالذكر أنه إلى هذا الوقت الجاري لم يتم الإعلان عن تنسيق هذا العام 2023م، لكن من المعروف أن تنسيق هذا العام لن يختلف كثيرًا عن تنسيق العام الماضي، لذا من الممكن أن تلقي نظرة على التنسيق الخاص بالعام الماضي، وتتوقع تنسق هذا العام، حيث أنه سوف يكون قريبًا منه، وقد جاء تنسيق العام الماضي كالتالي:

المدينة العالي للغات الدولية 251.0 درجة، وذلك الشعبة الأدبية.

كذلك معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا ش نظم معلومات إدارية، للشعبة الأدبية، 5 درجة.

كما أن معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة، 0 درجة، وذلك الشعبة الأدبية.

كذلك تنسيق معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا، من 328.0 درجة، للشهية العلمية.

كما أن تنسيق معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة يقبل من 214.5 درجة، للشعبة العلمية.

هذا بجانب أن تنسق معهد المدينة العالي للغات الدولية، يقبل من 213.0 درجة، للشعبة العلمية.

كذلك أن تنسق معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا، ش نظم معلومات إدارية يقبل من 212.5 درجة، للشعبة العلمية.

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا

من أكثر المعاهد المصرية التي يرغب في الالتحاق بها عديد من طلبة وطالبات الدبلومات الفنية، هو معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت، إذ أن هذا المعهد هدفه هو أن يعد كوادر هندسية باستطاعتها أن تواكب التطور التكنولوجي في العالم، ويكون بمقدرتها المنافسة، وأيضًا العمل الجماعي، لكي تلبي متطلبات السوق المحلى. وكذلك الإقليمي.