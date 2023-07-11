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رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023 محافظة القاهرة والاوراق المطلوبة للتقديم
يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية عن رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023 محافظة القاهرة، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، تجنباً للازدحام في المدارس ، ويسعى موقع البديل أن يقدم لكم خطوات ورابط رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023 محافظة القاهرة.
رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023
يهتم عدد كبير من اولياء الامور بالتعرف على خطوات تقديم الصف الاول الثانوي 2023، بعدما أعلنت وزارة التعليم عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 والمتاح امام الطلاب عن طريق الرابط الالكتروني التي اعلنت عنه الوزارة على الانترنت للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية، وأشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم التقديم متاح أمام الطلاب حتى 13 يوليو المقبل، ويمكنكم التقديم على الرابط من خلال اتباع الخطوات الآتية:
خطوات التقديم للصف الاول الثانوي 2023
- في البداية يجب الدخول على رابط الثانوية العامة 2023.
- ادخال كود الطالب والرقم القومي.
- كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامكم.
- اضغط على “ملأ الرغبات”.
- قراءة المدارس المتاحة للطلاب.
- ثم اختر المدرسة التي يرغب الطالب الالتحاق بها.
- في النهاية اضغط على حفظ الرغبات.
- طباعة استمارة التقديم لحين ارفاقها في الملف.
الاوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2023
- شهادة ميلاد الطالب “مميكنة”.
- ايصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منها.
- اصل شهادة نجاح الطالب في الاعدادية و 3 صور منها.
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر.
- 6 صور شخصية للطالب مدون عليها اسمه.
- شهادة صحية للطالب.
- ملف التقديم والطوابع المطلوبة.