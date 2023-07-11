رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023 محافظة القاهرة والاوراق المطلوبة للتقديم

يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية عن رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023 محافظة القاهرة، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، تجنباً للازدحام في المدارس ، ويسعى موقع البديل أن يقدم لكم خطوات ورابط رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023 محافظة القاهرة.

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023

يهتم عدد كبير من اولياء الامور بالتعرف على خطوات تقديم الصف الاول الثانوي 2023، بعدما أعلنت وزارة التعليم عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 والمتاح امام الطلاب عن طريق الرابط الالكتروني التي اعلنت عنه الوزارة على الانترنت للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية، وأشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم التقديم متاح أمام الطلاب حتى 13 يوليو المقبل، ويمكنكم التقديم على الرابط من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات التقديم للصف الاول الثانوي 2023

في البداية يجب الدخول على رابط الثانوية العامة 2023.

ادخال كود الطالب والرقم القومي.

كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامكم.

اضغط على “ملأ الرغبات”.

قراءة المدارس المتاحة للطلاب.

ثم اختر المدرسة التي يرغب الطالب الالتحاق بها.

في النهاية اضغط على حفظ الرغبات.

طباعة استمارة التقديم لحين ارفاقها في الملف.

الاوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2023