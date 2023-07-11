قرار مفاجئ بشأن إلغاء بطاقات التموين لـ 64 مليون مواطن لهذا السبب!!

كشفت وزارة التموين في بيان لها مؤخرًا عن إصدار كارت الخدمة الموحدة التي يبدأ تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلاً عن أن ذلك يكون عوضًا عن بطاقة التموين مع توفير خدمات أوسع مثل “التأمين الصحي، الخدمات البريدية” إلى جانب خدمات وزارة التمويل كـ”نقاط الخبز، السلع التموينية” حيث إن الوزارة أكدت بأن هذا الكارت سيتم أصالة إلى 23 مليون بطاقة بما تخدم نحو 64 مليون مواطن من أجل الاستفادة الكاملة من جميع الدعم المجاني المقدم من خلالها.

إلغاء بطاقات التموين

وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة التموين، أن الوزارة ستقوم كتجربة أولى بإلغاء بطاقات التموين داخل محافظة بورسعيد كخطوة تجريبية قبل أن يتم تطبيقها في باقي المحافظات، مع العلم أن الكارت الموحد الذي سيتم إصداره يشمل الكثير من الخدمات التي تم ذكرها مسبقًا، تزامنًا مع رؤية الدولة لعام 2030، بما يسهل على المواطنين في إجراء كافة خدماتهم الحكومية بكل سهولة ويسر، وذلك بشكل مجاني تمامًا.

الحصول على كار الخدمات الموحد

وبالنسبة لكيفية الحصول على الكارت الخاص بالخدمات الموحد، فإن المواطن يجب عليه في البداية التوجه إلى فتح حساب شخصي من هيئة البريد المصري التابع لها، مع إدخال جميع البيانات الشخصية المتمثلة في الرقم القومي ورقم الهاتف وكذلك أسمه كاملاً، هذا وأن هذا الإجراء لا يعد إجبار على أحد من أجل استخراجه، بل يكون لمختلف الفئات الراغبة في الحصول على خدمات مجانية وحكومية أفضل وأسرع، تزامنًا مع التحول الرقمي الذي تشهده البلاد ومع اقتراب تحقيق الرؤية الاستراتيجية لعام 2030.