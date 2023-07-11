رابط تقديم كلية الامير سلطان العسكرية 1445 والشروط والاوراق المطلوبة

رابط تقديم كلية الامير سلطان العسكرية 1445، بدأت عمليات البحث تتزايد خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه كلية الامير سلطان العسكرية للعلوم الصحية والتي يتيح لخريجي الثانوية العامة التقديم للالتحاق في الكلية التي تعد من أهم وأكثر الكليات التابعة للادارة العامة للخدمات الصحية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على الاوراق والشروط اللازمة للتقديم في كلية الامير سلطان العسكرية .

كلية الامير سلطان العسكرية 1445

حيث نشرت الصفحة الرسمية لإدارة كلية الامير سلطان العسكرية عن فتح باب التقديم لكافة الطلاب والطالبات للعام الدراسي 1445 وذلك بداية من صباح يوم الأحد الموافق 21 ذو الحجة، والموافق 9 يوليو 2023 حتى الموافق 25 -12-1444 ، وأشارت الكلية على أن التسجيل متاح فقط من خلال الرابط الخاص بالكلية، مع الالتزام بالشروط التالية :

أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العهامة أو ما يعادلها على ألا تقل النتيجة عن 90%.

ألا يزيد عمر الطالب عن 23 عام.

أن يكون الطالب متفرغ .

أن يجتاز الطالب اختبار القدرات بتقدير لا يقل عن 70%

أن يجتاز الطالب الاختبار التحصيلي بتقدير لا يقل عن 65%.

يجب أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة مدة لا تزيد عن 3 سنوات.

أن يكون الطالب حاصل على 45 درجة في اختبار اللغة الانجليزية.

كما يجب أن يجتاز الطالب الفحوصات الطبية.

ألا يكون الطالب المتقدم تم فصله من احدى الكليات العسكرية .

يتعهد الطالب بصحة البيانات المدخلة.

رابط وخطوات التقديم في كلية الامير سلطان العسكرية