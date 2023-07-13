فرصة عمركم الوظيفة بتنده لكم  وظائف خالية من الشباب والرياضة براتب يصل إلى 7800 جنيه

الشباب يولون اهتماماً كبيراً للوظائف الشاغرة، سواء كانوا يسعون للحصول على وظيفة بعد التخرج أو لتحسين وظيفتهم الحالية بوظيفة أفضل ومرتب أعلى، لذا تسعى وزارة الشباب والرياضة بشدة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، لدعمهم في بداية حياتهم المهنية.

وظائف خالية من الشباب والرياضة

الشباب والرياضة أعلنت عن وظائف شاغرة لأولئك الذين لديهم إعاقات حركية خفيفة وقادرون على العمل، تتيح الفرصة للعمل في إحدى الشركات العالمية في وظيفة خدمة العملاء من خلال الهاتف والدردشة، سنوضح التفاصيل في هذا التقرير، الوظائف الخالية، والشروط المطلوبة للعمل وحقوق العاملين ومميزاتهم.

الوظائف الخالية

تتاح وظائف شاغرة في وزارة الشباب والرياضة لأولئك الذوي الهمم القادرين على العمل، والذين يعانون من إعاقات حركية خفيفة. تم توفير فرص عمل مناسبة لهؤلاء الأفراد في شركات مختلفة، بما في ذلك خدمة العملاء عبر الهاتف والدردشة في مول كايرو فستيفال بالقاهرة الجديدة.

1. مسؤول تحضير (اعداد وتحضير البضاعة بالمخازن)

أماكن العمل: مخازن (المرج- البراجيل- البساتين)

الشروط المطلوبة

– يقع موقع العمل في مول كايرو فستيفال في القاهرة الجديدة.

– أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه مؤهل عالٍ أو هو طالب في السنة الأخيرة.

– لا يشترط الخبرة للحصول على الوظيفة.

– يجب أن يتمتع المتقدم للوظائف بمهارات قوية في اللغة الإنجليزية.

– يجب أن يكون الشخص المتقدم للوظائف من ذوي الاحتياجات الخاصة قادرًا على القيام بالعمل.

– أن يكون الحد الأقصى للسن 55 عاما.

الحقوق والمميزات

تقدم الشركة رواتب لموظفيها تبدأ من 5800 دينار للغة العربية و7800 دينار للغة الإنجليزية.

– توفر الشركة مواصلات للعاملين بها.

تقدم الشركة خيارات مختلفة للعمل للعاملين مع تغيير الشيفتات من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً.

تمنح الشركة الموظفين فيها يوم واحد عطلة أسبوعية.

– تمنح الشركة فرصا للترقي.

الشركة توفّر لموظفيها تأمينًا صحيًا واجتماعيًا.

يرجى من الراغبين في تقديم طلبات الوظائف الشاغرة ملء النموذج المخصص للوظائف المتوفر على صفحة وزارة الشباب والرياضة الرسمية على الفيسبوك.