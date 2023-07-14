أخبار التعليم

Results pdf: لينـــك مبــاشر رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول 2023 وزارة التربية العراقية| نتائجنا

adminمنذ 44 دقيقة
0

تزايدت علميات البحث حول نتائج الصف الثالث المتوسط بالاسم 2023 الدور الاول بجميع المحافظات العراقية عبر epedu.gov.iq، واشتعل التوتر والقلق بين طلاب المرحلة المتوسطة بالعراق، وخاصة عقب تأجيل إعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2023، حيث كان يتوقع الجميع أن يتم إعلان نتائج الصف الثالث متوسط بالعراق 2023 وفقاً لما صدر عن وكيل التربية العراقية محمود القيسي بأن الخميس هو الموعد النهائي لاعتماد وظهور نتائج الدور الأول الصف الثالث متوسط 2023، ومن خلال مقالنا اليوم سوف يكون لنا متابعة دورية شاملة نوافيكم من خلالها بكل ما يطرأ من جديد حول نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول 2023.

يمكنك الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط بالاسم 2023 من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية epedu.gov.iq. يجب عليك إدخال اسم الطالب وتحديد المحافظة للاطلاع على النتيجة الخاصة به.

موقع ناجح نتائج الثالث متوسط 2023

بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، يمكنك الاطلاع أيضًا على نتائج الصف الثالث المتوسط موقع ناجح. يوفر موقع ناجح قاعدة بيانات شاملة لنتائج الطلاب في العراق، بما في ذلك تنزيل كشوف النجاح بصيغة PDF للطلاب الناجحين.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول موقع نتائجنا الوزاري

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
قريبا
ديالىفي الانتظار
قريبا
الكرخ 1في الانتظار
قريبا
الكرخ 2في الانتظار
قريبا
الكرخ 3في الانتظار
قريبا
الرصافة 1في الانتظار
قريبا
الرصافة 2في الانتظار
قريبا
الرصافة 3في الانتظار
قريبا
النجففي الانتظار
قريبا
ذي قارفي الانتظار
قريبا
القادسيةفي الانتظار
قريبا
صلاح الدينفي الانتظار
قريبا
واسطفي الانتظار
قريبا
اربيلفي الانتظار
قريبا
السليمانيةفي الانتظار
قريبا
دهوكفي الانتظار
قريبا
الأنبارفي الانتظار
قريبا
بابلفي الانتظار
قريبا
البصرةفي الانتظار
قريبا
كربلاءفي الانتظار
قريبا
كركوكفي الانتظار
قريبا
ميسانفي الانتظار
قريبا
المثنىفي الانتظار
قريبا

تحتوي هذه المواقع على معلومات مهمة للطلاب وأولياء الأمور، وتوفر وسيلة سهلة ومريحة للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط وتقييم أداء الطلاب.

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام

adminمنذ 44 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى