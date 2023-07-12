لينك التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023 الوكالة الوطنية للتشغيل …والشروط اللازمة minha.anem.dz

يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023 والتي تعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية، لدعم المواطنين للتغلب على ظروف المعيشة الصعبة وهذا ما جعل عدد كبير من المواطنين بالجزائر يبحثون عن رابط التقديم والشروط التي أعلنت عنها الحكومة للحصول على منحة البطالة بالجزائر….

منحة البطالة في الجزائر 2023

حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن فتح رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023، والتي تقدمها الدولة لعدد كبير من المواطنين من محدودي الدخل لرفع العبء عنهم والتغلب على الغلاء التي تعاني منه الكثير من الدول العربية، وصرح مصدر مسؤول بالحكومة الجزائرية، أنها تقوم بصرف المنحة لحوالي ما بقرب من 1300 مليون و3000 ألف جزائري إلا أن الحكومة أعلنت عن توافر عدد من الشروط في الأشخاص المتقدمين لطلب منحة البطالة في الجزائر، والتي جاءت كالتالي:

شروط التقديم على منحة البطالة في الجزائر

أن يكون المتقدم لطلب المنحة جزائري الجنسية.

أن يكون المتقدم ليس لديه دخل ثابت.

ألا يكون المتقدم مسجل في أي برنامج تأهيلي .

ألا يتراوح عمر المتقدم عن 19 عام ولا يزيد عن 45 عام.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

ويمكنكم الدخول على رابط منحة الجزائر من خلال اتباع الخطوات الآتية: