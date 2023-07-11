زيادات وحوافز جديدة.. بشرى سارة من الحكومة حول مرتبات الموظفين لشهر أغسطس

أعلنت وزارة المالية المصرية بشرى سارة للعاملين في القطاع الإداري بالدولة بشان زيادة المرتبات الخاصة به بعد حالة التضخم الأخيرة عالميًا، حيث تسعى الحكومة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها مما دفعها لوضع الحد الأدنى للمرتبات وأيضًا تصرف لهم علاوات سنوية لكي تُمكنهم من شراء جميع الاحتياجات الخاصة بهم، لذا سنتطرق لتوضيح بشرى سارة من الحكومة حول مرتبات الموظفين.

زيادة مرتبات الموظفين

وافق مجلس الوزراء المصري على ترقية الموظفين العاملين بالجهاز الإدراي في الدولة وهذا طبقًا لمشروع قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أيضًا، حيث سيتم زيادة مرتباتهم على حسب الدرجات الجديدة كما تم إطلاق موقع إلكتروني يُمكنك من خلاله التعرف على القواعد المُقرره للزيادة كما يُمكنك من خلاله التعرف على الترقية الوظيفية، والجدير بالذكر أن الذين يحصلون على ترقيات لمن أتموا مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو لعام 2023 ولكن بشرط ألا تتعدى الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا ويستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2023 الأجر الوظيفي وبالتالي يُصاف إلى مرتبات العاملين علاوة 5%.

الحد الادني لـ مرتبات الموظفين

أعلنت الحكومة المصرية عن الحد الأدنى لرواتب الموظفين وجاءت على النحو التالي: