مباراة الهلال اليوم مباشرة تويتر / مشاهدة مباراة الهلال وغوريكا يلا لايف بث مباشر الودية

مباراة الهلال اليوم مباشرة تويتر، يترقب محبي ومتابعي كرة القدم العربية بالوقت الحالي مواجهة من العيار الثقيل بين النادي السعودي الهلال ونادي غوريكا السلوفيني وستكون مباراة ودية من اجل التحضير لإنطلاق الدوري السعودي والذي سيكون عليه منافسة شرسة للغاية، ويستعد الهلال تلك المباراة الهامة بتركيز قوي للغاية وامل في تحقيق الانتصار علي نادي غوريكا .

مباراة الهلال اليوم مباشرة تويتر

وتقام تلك المواجهة الهامة والمرتقبة للغاية من قبل جماهير الهلال السعودي التي تسعي لمشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشرة تويتر الودية اليوم علي أرضية ملعب TBC، ويعلم الجميع انها ستكون مباراة حاسمة ونارية وسوف تشهد مشاركة اللاعبين الجدد كما اقر المدير الفني من أجل تجربتهم قبل انطلاق الموسم الجديد وجدير ان المدير الفني اعلن استبعاد موسي مريجا وذلك بسبب اقتناعة به.

مشاهدة مباراة الهلال وغوريكا يلا لايف بث مباشر

واعلن النادي السعودي الهلال عن نقل تلك المواجهة مجاناً علي منصات التواصل الاجتماعي ومنصة المشاهدة المعروفة يوتيوب ويمكن للجميع مشاهدة تلك المواجهة القوية بين الهلال وغوريكا مجاناً بدون تشفير وتقطيع علي قناة يوتيوب قناة الهلال ، الناقل الحصري لجميع المباريات الودية في شمال افريقيا والشرق الأوسط ، وذلك سيكون بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

توقيت مباراة الهلال وغوريكا

تبدء مواجهة الهلال وغوريكا في تمام الساعة 4:00 ظهراً بتوقيت موريتانيا ، بينما في تمام الساعة 5:00 ظهراً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، وفي تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا ، بينما في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين.