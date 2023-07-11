نتائج الثانوية العامة صنعاء اليمن 2023 برقم الجلوس {علمي – أدبي} موقع وزارة التربية google drive

نتائج الثانوية العامة صنعاء اليمن 2023، حالة من الترقب الشديد من قبل الطلاب في اليمن وذلك من اجل اعتماد نتائج الثانوية العامة صنعاء اليمن 2023 عما قريب في كافة المحافظات، واكدت مصادر باليمن بالوقت الحالي داخل وزارة التربية والتعليم اليمنية ان عملية اعتماد النتيجة استغرق وقت كبير وذلك بسبب عدم الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح، وعقب الانتهاء سوف يتم تجهيز النتائج وسوف يتم الكشف عن نتائج ثالث ثانوي اليمن 2023 صنعاء برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية اليمنية.

نتائج الثانوية العامة صنعاء اليمن 2023

ومنذ انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات بالفترة الماضية وحالة من الانتظار الشديد من اجل استخراج النتائج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة 2023 اليمن والتي تكون قيد الانتظار في كل المحافظات، وجدير بالذكر ان الطلاب التي ادت عملية الامتحانات في الثانوية العامة باليمن وصلت عددهم إلي 190 ألف طالب وطالبة من كلا الفرعين العلمي والأدبي، وجدير ان عملية الامتحانات بالثانوية العامة باليمن بدءت في الرابع عشر من مايو 2023 وإستمرت حتي بداية شهر يونيو الماضي وحتي الان لم تقوم الوزارة بإعتماد النتيجة .

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يتعين عليك تحديد القسم الذي يدرس فيه الطالب إما علمي أو أدبي اكتب رقم الجلوس في المربع المخصص له