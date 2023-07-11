لطلاب دبلوم صنايع نظام الـ 3 سنوات | أعرف ممكن تدخل كلية أيه لو مجموعك 90% أو أقل | تسيق الدبلومات الفنية 2023 صناعي 

في السنوات الأخيرة، شهدت الدبلوم الصناعي في مصر، تغيرات كبيرة في تنسيقها ومناهجها. حيث تم تطبيق نظام جديد يجعل تلك الدبلومات تستمر في المراحل التعليمية التعليم الجامعي “كليات ومعاهد” معتمدة، يهدف هذا النظام الجديد إلى تحسين جودة التعليم وتطوير قدرات الطلاب في المهارات الفنية والتقنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تهدف تنسيق الدبلومات الفنية في عام 2023 إلى توفير تعليم فني عالي الجودة ومهني للطلاب الذين يهتمون بمجالات صناعية وتجارية محددة. وتأتي هذه الضوابط الجديدة لتعزيز أداء الدارسين وإعدادهم بشكل أفضل لسوق العمل.

تنسيق الدبلوم الفني الصناعي 2023

من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول في المعهد الفني الصحي إلى 95.5% في العام القادم، مقارنة بنسبة 96.64% في العام الماضي. يجب على الطلاب المهتمين بهذا التخصص أن يأخذوا هذا الانخفاض في الاعتبار عندما يتقدمون للحصول على قبول في العام القادم.

ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ان هذه المعلومات الأساسية ستساعد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة لطلبة الدبلومات الفنية فهم عملية التنسيق والمتطلبات الأساسية المطلوبة للتقديم والتسجيل. لمزيد من المعلومات تابعوا المقال.

خطوات تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد

على طالب الدبلوم الفني عام 2023 أن يحدد نوع التخصص (صناعي / تجاري / زراعي / سياحي) ومدة الدراسة (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

يُقوم الطالب المسجّل في الدبلومات الفنية لعام 2023 بتسجيل رغباته تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 وفقًا لرقم جلوسه.

كما يقوم بكتابة الرقم السري الخاص به الذي يتم تدوينه في استمارة النجاح.يظهر للطالب بيان تأكيدي بالاسم الثلاثي ورقم الجلوس المسجل في شهادة النجاح، ويجب عليه تأكيد البيان بالنقر على زر (الخطوة التالية).

يحتفظ الطالب برقمه السري والذي يتم تدوينه في استمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت قبل الإعلان عن النتيجة.

يحق للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويعد هذا الرقم ضمانًا للسرية وعدم السماح لأي شخص بتعديل الرغبات التي تم تسجيلها.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بنفسه، ويقوم بمراجعتها وطبعها.

سيتم الترشيح بناءً على أحدث تعديل قام به الطالب في التسجيل. في حالة فقدان الطالب لاستمارة النجاح الأصلية والتي يتم تدوين فيها رقم الجلوس والرقم السري، يجب عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الطلاب والامتحانات في وزارة التربية والتعليم لاستخراج بديلة.

رابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية انقر هنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

كليات تقبل دبلوم صنايع نظام 3 سنوات