هنا.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والحد الادنى للقبول بالكليات والمعاهد

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بدء البحث يتزايد حول مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعدما قامت وزارة التربية والتعليم بالكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الشعب “تجارة، زراعة، صناعة” نظام 3 و5 سنوات خلال الفترة الماضية، حيث يترقب كافة الطلاب الناجحون الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية للكليات والمعاهد وفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب، والآن نقدم لكم توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وخلال السطور القادمة سنتعرف معا على مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكافة المعاهد والكليات التي تتناسب مع طلاب الدبلومات، حيث نقدم لكم توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري، وفقًا للحدود الدنيا التي جائت بالعام الماضي:

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري المعهد / الكلية الحد الأدنى للقبول معهد فني صحي المنصورة 98.10% معهد فني صحي الزقازيق 97.84% معهد فني صحي طنطا 97.75% معهد فني صحي الإسماعيلية 97.58% معهد فني صحي بنها 97.58% فني صحي جنوب الوادي 97.58% معهد فني صحي الإسكندرية 97.41% معهد فني صحي بنى سويف 97.24% تكنولوجيا الاإارة ونظم المعلومات بورسعيد 97.24% معهد فني صحي سوهاج 97.06% معهد فني صحي أسوان 96.89% تجارة بورسعيد 96.89% تجارة انتساب موجه بورسعيد 96.72% تجارة كفر الشيخ 96.66% تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 96.66% تجارة المنصورة 96.37% تجارة دمياط 96.37% تربية طنطا 96.2% تجارة السويس 96.2% تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 96.2% تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 96.20% تربية كفر الشيخ 96.20% تربية حلوان 96.16% تجارة الزقازيق 96.03% تجارة طنطا 95.86% تجارة انتساب موجه دمياط 95.86% تجارة انتساب موجه المنصورة 95.86% تجارة أسوان 95.86% تربية مدينة السادات 95.86% تجارة الإسكندرية 95.86% تجارة دمنهور 95.68% تجارة جنوب الوادي 95.68% تجارة العريش 95.68% تجارة انتساب موجه السويس 95.51% تربية سوهاج 95.51% تجارة أسيوط 95.51% تجارة مدينة السادات 95.34% تجارة القاهرة 95.34% تجارة بنها 95.34% تجارة انتساب موجه طنطا 95.34% تجارة انتساب موجه الإسكندرية 95.33% تجارة انتساب موجه دمنهور 95.17% تجارة انتساب موجه الزقازيق 95.17% تجارة المنوفية بشبين الكوم 95.17% تجارة عين شمس 95.14% تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 95% تجارة سوهاج 95% تجارة وإدارة أعمال حلوان 95% تجارة بني سويف 95% تجارة انتساب موجه العريش 94.91% تجارة انتساب موجه أسوان 94.83% تجارة انتساب موجه القاهرة 94.82% تجارة انتساب موجه أسيوط 94.82% تجارة انتساب موجه بنها 94.82% تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 94.82% تجارة انتساب موجه مدينة السادات 94.82% تجارة انتساب موجه سوهاج 94.71% تجارة انتساب موجه عين شمس 94.66% تجارة انتساب موجه بني سويف 94.65% تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 94.65%

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن يعلن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 رسميا بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني، حيث من المقرر أن ينتهي طلاب الثانوية العامة من آداء امتحاناتهم في يوم 14 من الشهر الجاري، وخلال العام الماضي تم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية يوم 15 سبتمبر.