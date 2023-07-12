بي دي اف pdf على تيليكرام.. نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا الالكتروني لوزارة التربية العراقية mlazemna com كشوفات لجميع المدارس

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول، وقد أشار المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية إلى أنه سيتم الإعلان تدريجيًا عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في جميع المحافظات العراقية، وسيتم ذلك بعد اكتمال إجراءات الرفع على المواقع المعتمدة لكل محافظة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن جميع النتائج خلال الساعات القادمة، حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة للاستكمال.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

وفقًا لتوجيهات السيد وزير التربية، الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، وتأكيدًا على أهمية الحفاظ على تعب ومجهود الطلاب خلال العام الدراسي للصف الثالث المتوسط 2023، يتم التأكيد على ضرورة إجراء عمليات التصحيح والمراجعة بدقة وجودة عالية في مراكز التصحيح، تم اتخاذ هذا التدبير لضمان حفاظ الطلاب على جهودهم، في هذا الصدد، نحن نتابع معكم بشأن رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بمزيد من التفاصيل.

هناك انتظار كبير من قِبَل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 العراق، وذلك من خلال موقع وزارة التربية العراقية، لذا، نتابع مع قُرَّاء موقعنا ليسهل الاطلاع على النتائج بكل يسر وسهولة، يتم الإعلان عن النتائج تباعًا في كل محافظة بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لمواد الطلاب، وتكون النتائج متاحة في صيغة كشوف PDF، يُمكن للطلاب البحث عن اسمائهم ومدارسهم لمعرفة النتائج من خلال هذه الكشوف.

نتائج الثالث محافظة النجف ( فقط من هنا)

رابط استخراج نتائج الصف الثالث متوسط 2023 العراق

في سياق تحسين نظام التعليم في العراق، قامت وزارة التربية والتعليم بتنشيط مواقع استعلام نتائج الامتحانات لتيسير عملية الاطلاع على النتائج بالنسبة للطلاب دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، يُمكنك الآن الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول باتباع الخطوات التالية: