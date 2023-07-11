رابط نتائج الثالث متوسط pdf في البصرة وصلاح الدين والقادسية 2023 دور أول

تعد نتيجة الصف الثالث متوسط في العراق 2023 دور أول من أهم النتائج التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق، حيث إن في الساعات القليلة الماضية شهدت بعض الشائعات التي تُفيد بإعلان النتائج عبر موقع ملازمنا الرسمي، لكن أكدت بعض المصادر المسؤولة بأن النتائج سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو 2023 كحد أدنى كل محافظة على حداه، مع العلم أن النتائج فور ظهورها يتم تحميلها عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا أو موقع ملازمنا، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي سنوضحها لكم في السطور التالية لكي يتعرف عليها الجميع.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 البصرة وصلاة الدين والقادسية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج نتائج الصف الثالث متوسط داخل محافظات العراق وفقًا لما يلي:-

أولاً يجب الذهاب إلى موقع نتيجتك.

ثم التوجه مباشرة إلى أيقونة “نتائج”.

تحديد “نتائج الثالث متوسط”.

تحديد المحافظة والمدرسة.

إدخال بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور أول

أوضحت وزارة التربية العراقية أن النتائج أصبحت على وشك الظهور خاصة مع الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الطلبة في جميع المحافظات العراقية، كما يتم كذلك رصد جميع الدرجات الخاصة بكل طالب حتى يأخذ ما يستحقه من درجات مقابل الأداء الذي أبداه في ورقة الامتحانات، إضافة إلى أن ذلك يكون بعد اعتمادها من وزير التربية حتى يتاح القيام بتحميلها عبر الموقع الرسمي لملازمنا، أو موقع وزارة التربية العراقية.