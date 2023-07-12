توك ناجح.. نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا “وزارة التربية العراقية” | ترقبوا نتائج الثالث متوسط عموم المحافظات pdf

نتائج الصف الثالث متوسط 2023، يركز العمل حاليًا على عملية التصحيح من قبل الوزارة، وتبذل جهودًا مكثفة لضمان الانتهاء من هذه العملية في أقرب وقت ممكن وذلك دون وجود أي أخطاء، وفقًا للتصريحات الأخيرة من الوزارة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع القادم، وتحديدًا قبل يوم الخميس، يتم بذل قصارى الجهود لإتمام هذه العملية وضمان صحة النتائج قبل الإعلان عنها في الموعد المحدد، ومن خلال التقرير التالي رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023

تم تحديد معدلات نجاح نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق، وزارة التربية أعلنت أن نسبة النجاح لهذا العام تجاوزت 90%، وهذه هي المؤشرات الأولية للنجاح، لمعرفة مستوى نجاح الطلاب في ما يلي:

إذا كانت الدرجات بين 85 و 90، فإن مستوى الطالب يكون جيدًا جدًا ومرتفعًا.

إذا كانت الدرجات بين 80 و 85، فإن مستوى الطالب يكون جيدًا جدًا.

إذا كانت الدرجات بين 75 و 80، فإن مستوى الطالب يكون جيدًا مرتفع.

إذا كانت الدرجات بين 70 و 75، فإن مستوى الطالب يكون جيدًا.

وفي مادة الرياضيات، يتعين على الطالب تحقيق نسبة نجاح تبلغ 40٪، وقد يصل إلى 28٪ إذا نجح في المواد الأخرى.

ولكن يجب على الطالب تجاوز نسبة الـ 40٪ في مادة التاريخ ليتمكن من النجاح فيها.

لسهولة استخراج نتائج الصف الثالث متوسط محافظة النجف (فقط اضغط هنا)

رابط استخراج نتائج الصف الثالث متوسط 2023

يتاح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق بسهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

بدايةً عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية. بعد ذلك، يتم النقر على رمز نتائج الثالث متوسط العراق 2023 وتحديد المحافظة التي يرغب الطالب في الاستعلام عن نتائجها. يجب إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. ثم يتعين ملء جميع الحقول المطلوبة على الموقع للحصول على النتيجة المطلوبة، وعند الانتهاء يجب على الطالب تأكيد جميع البيانات المدخلة لتجنب أي أخطاء.

للبحث عن نتائج محافظة البصرة ( تفاصيل كاملة هنا)

قد أعلن البعض أن العديد من النتائج سيتم الإعلان عنها قريبًا، وإذا كانت النتيجة غير مرضية للطالب، يمكنه التواصل مع المدرسة وإبلاغها بالمشكلة للتحقق منها في أقرب وقت ممكن