مبرووكـ متاحة الآن.. نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 عبر موقع الوزارة الرسمي محافظة بابل ميسان البصرة نينوي صلاح الدين

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023، الآن يتزايد البحث بشكل غير مسبوق حول نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 التي من المقرر أن تعلن قريبا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات التي تعمل على قدما وساق لتكوت نتائج الثالث المتوسط 2023 متاحة أمام الطلاب في أسرع وقت، واليكم خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 pdf اونلاين، فتابعونا.

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023

وخلال الأيام الماضية كشفت وزارة التربية العراقية عن أن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 سيتم الاعلان عنها بشكل رسمي قبل حلول يوم الخميس القادم، على أن يتم الكشف عن النتيجة بشكل تدريجي كالعادة المتبعة وليس بشكل مركزي، علما بأن المؤشرات الأولية أفادت بارتفاع معدلات النجاح في نتائج الثالث متوسط مقارنة بالعام الماضي، وحاليا تعمل الوزارة على قدما وساق لتنتهي قريبا من أعمال التصحيح واعداد كشوف بدرجات الطلاب ومجموعهم، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 بالرقم الامتحاني:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر امامك بشكل صحيح.

ادخل على قائمة الخدمات الالكترونية، واختر منها نتائج الطلاب.

الآن اختر نتائج الثالث المتوسط 2023.

قم بادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

ادخل اسم الطالب رباعيا ومحافظة اقامته.

اضغط على كلمة عرض النتيجة.

ستظهر لك الآن درجاتك ومجموعك في كل المواد.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 pdf

وفور اعتماد نتائج الثالث المتوسط 2023 pdf من قبل السيد الوزير يمكنك فورا الاستعلام عن نتيجتك في عموم المحافظات عبر دخول موقع نتائجنا الوزاري الرسمي، وتنزيل كشوف pdf بالنتيجة على جهازك، من خلال اتباع ما يلي: