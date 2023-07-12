أعلنت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي لها اليوم أن كشوفات نتائج الثالث المتوسط pdf 2023 سوف تكون متاحة من خلال الرابط الإلكتروني التابع لها أو عن طريق موقع نتائجنا، وذلك بعد وصول مرحلة التعليم إلى الفحص والتدقيق النهائي في الدفاتر الامتحانية للطلاب بكافة المحافظات العراقية، وأن وزير التعليم أصدر توصيات مشددة لكافة القائمين على عملية فحص الدرجات بضرورة الانتهاء منها وإعلانها من خلال الروابط الإلكترونية.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 لكافة المحافظات العراقية

أعلنت وزارة التربية أن هناك طريقتين يمكن من خلالهم الوصول إلى النتائج وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية أو من خلال الدخول إلى موقع نتائجنا، أما الروابط التي يتم الإعلان عنها من قبل بعض المواقع فهي روابط مضللة ويجب الانتباه إلى ذلك الأمر.

وتم توضيح أن النتيجة سوف تكون متاحة بعد اعتمادها من قبل وزير التعليم ويتوقع أن يكون ذلك يوم الأربعاء أو الخميس المقبل على الأكثر.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

الاستعلام عن النتيجة سوف يكون متاح من خلال العمل على إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة من خلال موقع وزارة التربية العراقية كالآتي: