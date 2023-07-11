عاجل ورسميًا.. إعلان نتائج شهادة البكالوريا الفنية BT3 لبنان الدورة الأولى 2023 عبر موقع مديرية التعليم المهني
إعلان نتائج شهادة البكالوريا الفنية
أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية في بيان لها اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023، عن إعلان نتائج نتائج البكالوريا الفنية الامتحانات الرسمية دور أول 2023، حيث إن الوزارة قامت بتحديد موقع رسمي لإعلان النتائج الخاصة بالطلبة بعد أن شهدت الساعات الماضية عدد كبير من محركات البحث للتعرف على النتائج من قبل الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور، ليتم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ولكي يتمكن الطلبة من الحصول عليها بكل سهولة.
نتائج الامتحانات الرسمية المهنية لبنان
أصدرت وزارة التربية والتعليم اللبنانية نتائج الامتحانات لشهادة البكالوريا الفنية اليوم الثلاثاء وكان ذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت لبنان، وقامت بتنبيه جميع الطلاب من أجل الاستعلام عن نتائجهم، في حين أن نتائج الـ TS2 سيتم الإعلان عنها غدًا الأربعاء أو الخميس كحد أقصى، ولهذا قامت الوزارة بنفي جميع الأخبار التي ترددها في الآونة الأخيرة بشأن الإعلان عن نتائج الـ TS2 مع الامتحانات الرسمية العائدة لشهادة البكالوريا الفنية، وفي هذا سنوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالحصول على النتائج حتى يتعرف عليها الجميع.
طريقة الحصول على نتائج البكالوريا الفنية BT3
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالحصول على نتائج البكالوريا الفنية وفقًا للأتي:-
- أولاً يجب الذهاب إلى موقع مديرية التعليم المهني في لبنان.
- تحديد “نتائج الامتحانات الرسمية”.
- تحديد العام الدراسي.
- اختيار الدورة الدراسية.
- كتابة رقم المرشح واسم الطالب.
- الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.
- لتظهر لك في النهاية كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج الخاص بشهادة البكالوريا الفنية.