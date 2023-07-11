epedu.gov.iq الآن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول العراق عبر موقع وزارة التربية في عموم المحافظات

نتائج الثالث المتوسط 2023، الالاف من الطلاب في انتظار الكشف عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول التي تعد واحدة من أهم النتائج في مشوار الطالب التعليمي، حيث تعد نتائج الثالث المتوسط أهم ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين في كافة المحافظات العراقية خلال تلك الفترة، واليكم رابط موقع وزارة التربية العراقية لاستخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 بالرقم الامتحاني قريبا.

نتائج الثالث المتوسط 2023

وقد أكدت الوزارة أن نتائج الثالث المتوسط 2023 نسبة النجاح بها مرتفعة إلى حدا كبير وفقا لما أسفرت عنه المؤشرات الأولية التي أعلنت عنها الكنترولات التي تعمل حاليا على قدما وساق للانتهاء سريعا من كافة أعمال التصحيح، حيث تتم أعمال التصحيح ورصد الدرجات نتائج الثالث المتوسط 2023 ضمانا ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، وفي حالة اعتماد النتيجة يمكنك الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم عبر موقع الوزارة الرسمي، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا المعتمد من قبل الوزارة.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك في المكان الخاص به بشكل صحيح.

قم بالضغط على القسم الخاص بنتائج الطلاب.

حدد نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول.

قم بادخال البيانات المطلوبة منك للحصول على النتيجة مثل الاسم والرقم الامتحاني.

وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوب، قم بالضغط على زر بحث أو استعلام.

وسوف يقوم الموقع بعرض النتيجة فورًا.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023

حالة من القلق والتوتر المتزايد يعيش بها الطلاب في انتظار اتاحة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 في كافة المحافظات العراقية، حيث اقترب عمليات التصحيح على الانتهاء ليتم بعدها اعتماد النتائج ورفعها على المواقع الإلكترونية ثم يتمكن بعد ذلك كل طالب من الحصول على النتيجة بعد ادخال البيانات المطلوبة.