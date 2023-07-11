عاجل.. وزارة الحج تعلن عن موعد بدء موسم العمرة للمقيم والخليجي

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن بدء موسم العمرة للمقيمين والخليجين، والعمل على استقبال طلبات الحصول على تصريح العمرة، وذلك عبر تطبيق نسك، وتوكلنا لكل المواطنين، وأيضًا لكل مجلس دول التعاون الخليجي، حيث إن القدوم إلى المملكة يبدأ أول شهر محرم 1445، ليتمكن جميع الراغبين في تأدية مناسك العمرة من القدوم إلى الأراضي المقدسة والقيام بتأديتها على أتم وجه.

بدء موسم العمرة للمواطنين والمقيم والخليجي

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإصدار تصاريح موسم العمرة سواء للمقيم أو المواطن داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك جميع مواطنو مجلس التعاون الخليجي وفقًا لما يلي:-

القيام بفتح تطبيق توكلنا أو نسك عبر الهاتف الجوال.

ثم يتم الضغط على زر “حساب المستفيد”.

تحديد الأيام المتاحة من أجل الحصول على التصريح.

كتابة كافة البيانات الخاصة بالمستفيد الأساسي.

إمكانية حجز التصريح للتابع والمرافق.

في النهاية يتم الضغط مباشرة على أيقونة “إصدار تصريح”.

منصة نسك تأشيرات العمرة

تهدف منصة نسك إلى إمكانية الحصول على تأشيرة العمرة الخارجية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، عقب الإعلان عن بدء استقبال معتمري الخارج مع بداية شهر محرم 1445، وذلك حتى يتمكن كافة الراغبين من الحصول على التصاريح الهامة، من أجل القيام بأداء مناسك العمر، ويكون ذلك عبر الدخول إلى المنصة والعمل على تحديد التأشيرات، ومن ثم يتم إضافة جميع البيانات اللازمة والعمل على تحديد باقة العمرة المراد حجزها، ليتم الإعلان عنها عبر طريق الشركات المعتمدة في السعودية.