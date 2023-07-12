موعد إعلان نتائج ثالث متوسط، أنهى طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بدولة العراق مشوار الاختبارات الخاص بهم في السابع عشر من شهر يونيو الماضي، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن يزداد البحث حول موعد إعلان نتائج ثالث متوسط 2023 بصورة رسمية لاسيما في ظل انتشار العديد من الأخبار المتضاربة حول موعد النتائج، وسوف نخبرك من خلال هذا المقال حول كافة الأخبار المتعلقة بالنتيجة من واقع تصريحات وزارة التربية العراقية.

موعد إعلان نتائج ثالث متوسط 2023 الدور الأول

تم الإعلان في تصريحات صحفية من قبل وكيل وزارة التربية العراقية منذ قليل عن الموعد الرسمي المقرر من أجل إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول بكافة المحافظات العراقية.

وتم التأكيد على أنه سوف يتم اعتماد النتيجة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل على الأكثر حيث أنه لم يتبقى الكثير في أعمال تدقيق الأوراق الامتحانية ومن ثم رفعها من خلال المواقع الإلكترونية تمهيدًا لاعتمادها من قبل وزير التربية العراقي.

رابط موقع وزارة التربية العراقية

أوضحت الوزارة في بيانها الصحفي أن الاستعلام عن النتيجة متاح من خلال موقع الوزارة ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال إتباع خطوات سهلة وبسيطة وذلك كالآتي: