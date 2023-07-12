اعتراض حساب المواطن، يتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين إمكانية تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية وذلك في حالة ظهور الحالة ” غير مستحق”، وذلك بالرغم من توافر كافة الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية، لذلك سوف نخبرك حول آلية تقديم اعتراض حساب المواطن بصورة إلكترونية عبر هذا المقال.

طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن

يمكن لكافة المواطنين المستفيدين من حساب المواطن تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية من خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى حساب المواطن عبر الموقع الرسمي.

أضغط على زر ” تقديم الطلب” ثم اختر ” طلب اعتراض على الدعم المقدم”

أدخل رقم الهوية الوطنية بالإضافة إلى رقم الجوال الخاص بالمستفيد والمسجل في الحساب.

حدد سبب الاعتراض بصورة واضحة وادعمه بالمستندات.

تأكد من صحة البيانات واضغط على إرسال الطلب.

سوف يتم العمل على مراجعة الطلب الخاص به من قبل الجهات المتخصصة وسوف يتم الرد عليك.

ما هي شروط أهلية حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية لأهلية حساب المواطن وهي كالآتي: