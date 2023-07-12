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رابط حساب المواطن تويتر
رابط حساب المواطن تويتر
اعتراض حساب المواطن، يتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين إمكانية تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية وذلك في حالة ظهور الحالة ” غير مستحق”، وذلك بالرغم من توافر كافة الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية، لذلك سوف نخبرك حول آلية تقديم اعتراض حساب المواطن بصورة إلكترونية عبر هذا المقال.
طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن
يمكن لكافة المواطنين المستفيدين من حساب المواطن تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية من خلال إتباع هذه الخطوات:
- سجل الدخول إلى حساب المواطن عبر الموقع الرسمي.
- أضغط على زر ” تقديم الطلب” ثم اختر ” طلب اعتراض على الدعم المقدم”
- أدخل رقم الهوية الوطنية بالإضافة إلى رقم الجوال الخاص بالمستفيد والمسجل في الحساب.
- حدد سبب الاعتراض بصورة واضحة وادعمه بالمستندات.
- تأكد من صحة البيانات واضغط على إرسال الطلب.
- سوف يتم العمل على مراجعة الطلب الخاص به من قبل الجهات المتخصصة وسوف يتم الرد عليك.
ما هي شروط أهلية حساب المواطن
هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية لأهلية حساب المواطن وهي كالآتي:
- يشترط للحصول على الدعم أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويحق لأبناء المرأة السعودية من أب أجنبي الحصول على الدعم.
- ألا يقل العمر عن 18 عام للحصول على الدعم مستقل.
- الإقامة بصورة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- وجود حساب بنكي نشط وفعال مسجل باسم المستفيد.
- ينبغي التقديم بصورة إلكترونية من خلال منصة الدعم.
- عدم الإقادمة داخل دور الإيواء والدعم الحكومية أو السجون.
- يشترط للحصول على الحساب عدم الاستفادة من أي من برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة.
- الالتزام التام بتحديث البيانات وتدقيقها في المواعيد المحددة في حالة الطلب من المؤسسات.