“شوكت تنزل”{PDF بالاسم} نتائج الثالث متوسط 2023 الرصافة الأولى والثانيه والثالثة بوابة natiga4dk

نتائج الثالث متوسط 2023 الرصافة، رسميًا تم الإعلان من قبل وزارة التربية العراقية عن موعد اعتماد نتائج الثالث متوسط 2023 الرصافه الثانيه وكافة المحافظات العراقية وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيل وزارة التربية، والذي شدد على أن النتيجة سوف تكون متاحة من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة بالإضافة إلى موقع نتائجنا قبل نهاية الأسبوع الجاري وتحديدًا يوم الأربعاء أو الخميس بعد انتهاء المديريات من تدقيق الدفاتر الامتحانية.

نتائج الثالث متوسط 2023 الرصافه الثانيه

أوضحت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث المتوسط لكافة المحافظات العراقية سوف تكون متاحة يوم الأربعاء او الخميس المقبل، وستعلن النتيجة دفعة واحدة لجميع الإدارات التعليمية بكافة المحافظات العراقية، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال إتباع هذه الخطوات:

قم بالنقر على الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التربية العراقية.

اختر نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 وحدد المديرية التعليمية التابع لها.

اختر المدرسة المسجل بها ومن ثم ادخل الاسم والرقم الامتحاني.

أضغط على زر عرض ومن ثم سوف يتم استعراض النتيجة على الفور بها النسبة المئوية وكشف الدرجات الحاصل عليها الطالب.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني

سوف يتم توفير نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني والاسم عن طريق موقع نتائجنا، والذي تم تدشينه من قبل الوزارة للتسهيل على الطلاب الاستعلام عن النتيجة دون الذهاب إلى المدارس والإدارات التعليمية.

أما حول أخبار النتيجة فقد أوضح المتحدث باسم وزارة التربية العراقية أنه لم يتبقى الكثير من الأعمال المتعلقة بالتدقيق والمراجعة النهائية تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل الوزير، والإعلان عن النتيجة في مؤتمر صحفي رسمي سوف يعلن من خلاله أسماء الطلاب الأوائل.