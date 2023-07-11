سفينة تايتانيك الجديدة..قدها 5 مرات ده ولا في الاحلام تصميم مذهل وحجم جبار ستصدر في 2024 .. تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

اصبحت سفينة تايتانيك الجديدة حديث الشارع المصري والوطن العربي وجميع دول العالم، نظرا لتصميمها المذهل وحجمها الضخم الذي يسع الملايين والملايين، حيث تعد هي حتى الآن أكبر سفينة في العالم تحمل اسم “أيقونة البحار، حيث تبحر في شهر يناير المقبل من عام 2024، لمعرفة مواصفات عنها وحجمها وكافة التفاصيل تابع تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

مواصفات سفينة تايتانيك الجديدة 2024

بعد تداول وانتشار سفينة تايتانيك الجديدة 2024 ظل يبحث الكثير لمعرفة مواصفاته الجبارة، حيث سوف تحمل نحو 5610 راكب، بينما يوجد به 2350 من أفراد الطاقم، حيث تعد هي أكبر وأثقل 5 مرات من تايتانك ، حيث تزن نحو 250,800 طن، بينما كانت تايتانك تزن نحو 50,210 طن.

مميزات سفينة تايتانيك الجديدة

هذه وقد تحتوي على نحو 19 طابق مع أكثر من نحو 40 بار و مطعم و أزقة بولينغ، بينما تحتوي علي 6 شرائح و7 حمامات سباحة و9 أحواض ساخنة، حيث يعد يوجد بها أكثر من 40 طريقة لتناول الطعام والشراب و الترفيه، الكثير منها مشمول في أجرة الرحلات البحرية.

سعر تذكرة سفينة تايتانيك الجديدة

هذه وقد تكون تكلفة تذكرة سفينة تايتانيك الجديدة نحو 1900 دولار وحتي 5000 دولار، الجميع يريد الذهاب إلي تايتانك الجديدة، بينما يداعب أحد المهتمين ويقول ” نا قاعدة فى دمياط مش عارفة اروح راس البر أطربش برجليا فى ميه”

تفاصيل عن سفينة تايتانيك القديمة التي غرقت

هذه وقد كانت تايتانيك، هي واحدة من أكبر السفن المطاطية على الإطلاق، كانت تعرف بأنها “غير قابلة للغرق”. تم تصميمها وبناؤها في بداية القرن العشرين، وكانت تعد رمزًا للتطور التكنولوجي والفخامة، حيث تم تشييد سفينة تايتانيك في وقتها بواسطة شركة هارلاند وولف الإيرلندية، وتم الانتهاء من بنائها في مارس عام 1912.

حيث كانت تايتانيك تتميز بحجمها الهائل وفخامتها، حيث كانت تضم على متنها مواقع للترفيه والمطاعم الفاخرة والمصاعد.

سبب غرق سفينة تايتانيك القديمة

في 10 أبريل 1912، خلال رحلتها العبرية الأولى، اصطدمت تايتانيك بجبل جليدي في الطريق. ورغم أعتقاد الجميع بعدم إمكانية غرقها، فإن الجرح الذي تعرضت له السفينة كان كبيرًا جدًا، لم يكن لديها أي حواجز داخلية، مما تسبب في ارتفاع متسارع لكمية الماء الذي ابتلعها. وبشكل مروع.

حيث بدأت تايتانيك في الغرق، حيث كانت تعد كارثة غرق تايتانيك واحدة من أكبر الكوارث البحرية في التاريخ، من أصل حوالي 2،224 راكبًا وطاقم، لقي حوالي 1،500 شخص مصرعهم جراء الغرق أو الاختناق بسبب الماء البارد في البحر الأطلسي.