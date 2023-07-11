pdf موقع نتائجنا نتائج ثالث متوسط ٢٠٢٣ عموم المحافظات| تحميل كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول عبر موقع التربية العراقية

تحميل كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول عبر موقع التربية العراقية، ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية العراقية وموقع “نتائجنا” نتائج الصف الثالث المتوسط خلال الساعات المقبلة حسب تصريحات المسئولين بوزارة التربية، حيث نشر موقع “نتائجنا” بياناً يفيد بأن سبب تأخير النتائج يعود إلى أسباب خارجة عن إرادة الوزارة، وأن عملية التصحيح والتقدير تجري بكل دقة وتأنٍ، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط عبر موقع “نتائجنا” ورابط نتائج الصف الثالث المتوسط.

pdf موقع نتائجنا نتائج ثالث متوسط ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية العراقية، إنه سبتم إعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023 في غضون ساعات، حيث إن الأعمال النهائية هي المرحلة الوحيدة المتبقية، ووفقًا لبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم عقد مؤتمر صحفي هذا الأسبوع لمناقشة نسب النجاح، ويتوقع أن تكون نسب النجاح مرتفعة لجميع المواد.

رابط نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق للدور الأول من خلال موقع “نتائجنا”. وللقيام بذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع “نتائجنا“.

2- اختيار عام الدراسة، وفي هذه الحالة يجب اختيار العام الدراسي 2022-2023.

3- اختيار الدور الأول من القائمة المتاحة.

4- اختيار اسم المحافظة التي تدرس فيها الطالب.

5- اختيار اسم القضاء الذي تقع فيه مدرسته.

6- اختيار اسم المدرسة التي يدرس بها الطالب.

7- إدخال رقم الجلوس الذي تم تسليمه للطالب في الامتحانات.

8- الضغط على زر “عرض النتائج”.

سيتم عرض نتائج الطالب بعد الضغط على الزر المذكور أعلاه. يجب ملاحظة أنه يجب التأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة وصحة للحصول على النتيجة الصحيحة.