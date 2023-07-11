دور علي اسمك .. 300 الف شخص ينضمون لبرنامج تكافل وكرامة

تمت أيضًا إضافة فئات جديدة إلى برنامج ( تكافل وكرامة ) من خلال التعديل، وتشمل المرأة المعيلة التي لديها أبناء يتجاوزون سن 18 عامًا وبحاجة إلى الدعم النقدي، والأبناء البالغين فوق سن 18 عامًا والمهجورون العائليون الذين ما زالوا مسجلين في التعليم.

يتضمن التعديل أيضًا تفاصيل تتعلق بالمبالغ الشهرية المحددة للفئات المستحقة ضمن برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بتقديم الدعم النقدي، يهدف ذلك إلى ضمان شمول المستحقين بخدمات البرنامج، وتوفير الدعم المناسب للأفراد والأسر المحتاجة وفقًا للظروف التي يعيشونها.

قم بإدخال القومي للاستعلام عن الاسم عبر الموقع التالي ( https://tk.moss.gov.eg ).

الفئات المستحقة لـ تكافل وكرامة

تهدف هذه التعديلات أيضًا إلى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث يُسعى لتوفير الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا والتي تواجه ظروفًا صعبة، من خلال استحداث فئات جديدة، مثل المرأة المعيلة والأبناء المهجورون العائليون، يتم توفير الدعم اللازم لتلك الفئات المحتاجة والمتضررة.