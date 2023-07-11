دور علي اسمك .. 300 الف شخص ينضمون لبرنامج تكافل وكرامة
تمت الموافقة على عدة قرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن بين هذه القرارات، الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لعام 2015، المتعلق بقواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.
تمت إضافة عدد من الفئات إلى برنامج “تكافل وكرامة” بواسطة التعديل، وهذه الفئات هي الأسر التي تتقاضى مساعدة شهرية غير مضمونة بالفعل، وعددهم يقدر بحوالي 300 ألف أسرة، يأتي هذا التعديل في إطار حرص الحكومة على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدمة من الدولة للمستحقين.
تكافل وكرامة
تمت أيضًا إضافة فئات جديدة إلى برنامج ( تكافل وكرامة ) من خلال التعديل، وتشمل المرأة المعيلة التي لديها أبناء يتجاوزون سن 18 عامًا وبحاجة إلى الدعم النقدي، والأبناء البالغين فوق سن 18 عامًا والمهجورون العائليون الذين ما زالوا مسجلين في التعليم.
يتضمن التعديل أيضًا تفاصيل تتعلق بالمبالغ الشهرية المحددة للفئات المستحقة ضمن برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بتقديم الدعم النقدي، يهدف ذلك إلى ضمان شمول المستحقين بخدمات البرنامج، وتوفير الدعم المناسب للأفراد والأسر المحتاجة وفقًا للظروف التي يعيشونها.
- قم بإدخال القومي للاستعلام عن الاسم عبر الموقع التالي ( https://tk.moss.gov.eg ).
الفئات المستحقة لـ تكافل وكرامة
تهدف هذه التعديلات أيضًا إلى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث يُسعى لتوفير الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا والتي تواجه ظروفًا صعبة، من خلال استحداث فئات جديدة، مثل المرأة المعيلة والأبناء المهجورون العائليون، يتم توفير الدعم اللازم لتلك الفئات المحتاجة والمتضررة.