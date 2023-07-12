تنسيق كلية الهندسة للدبلوم الفني 2023||بالدرجات اعرف الكليات المتاحة للعام الدراسي 2023-2024

جاء تنسيق كلية الهندسة من دبلوم الصنايع 2023، يعد اهتمام المواطنين خلال الساعات الماضية، بصورة خاصة بعد إعلان النتيجة الرسمية لجميع الدبلومات الفنية من قِبَل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي، وذلك في وقت متزامن مع استمرار طلاب الثانوية العامة في أداء امتحاناتهم.

ونرصد من خلال التقرير التالي، توقعات الحد الأدنى لـ تنسيق كلية الهندسة للدبلومات الفنية بالنسبة المئوية، وفق المؤشرات التي إعلانها خلال العام الدراسي المنقضي، علمًأ بأن كليات الهندسة تعطي طلاب الدبلومات أهمية كبيرة، من خلال حجز أماكن خاصة بهم بعد انتهاء مراحل التنسيق واتمام اجراءات القبول.

تنسيق كلية الهندسة للدبلوم الفني 2023

جاء تنسيق كليات الهندسة للدبلوم صنايع 2023 كالتالي:

– كلية هندسة جامعة الفيوم 98.28 بالمائة.

– كلية هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.28 بالمائة.

– كلية هندسة المنيا 98.28 بالمائة.

– كلية هندسة أسوان 98.22 بالمائة.

– كلية هندسة دمياط 98.22 بالمائة.

– كلية هندسة جامعة عين شمس 98.22 بالمائة.

– كلية هندسة جامعة أسيوط 98.17 بالمائة.

– كلية هندسة جامعة بور سعيد 98.17 بالمائة.

– كلية هندسة جامعة السويس 98.17 بالمائة.

– كلية هندسة جامعة سوهاج 98.11 بالمائة.

تنسيق كليات الهندسة من دبلوم الصنايع

– كلية هندسة بترول و تعدين جامعة السويس 99.61 بالمائة.

– كلية كلية الهندسة جامعة دمنهور 99.56 بالمائة.

– كلية هندسة طنطا 99.22 بالمائة.

كلية هندسة إلكترونية جامعة المنوفية بمنوف 99.17 بالمائة.

– كلية هندسة جامعة كفر الشيخ 99.17 بالمائة.

– كلية هندسة الإسكندرية 98.78 بالمائة.

– كلية هندسة المنوفية بشبين الكوم 98.67 بالمائة.

– كلية هندسة جامعة القاهرة 98.61 بالمائة.

تنسيق كليات الهندسة من دبلوم صنايع

– كلية هندسة جامعة المنصورة 98.61 بالمائة.

– كلية هندسة بنها 98.50 بالمائة.

– كلية هندسة الطاقة أسوان 98.44 بالمائة.

– كلية هندسة جنوب الوادي 98.44 بالمائة.

– كلية هندسة جامعة الزقازيق 98.44 بالمائة.

– كلية هندسة بنها بشبرا 98.44 بالمائة.

– كلية هندسة حلوان 98.44 بالمائة.

– كلية هندسة حلوان بالمطرية 98.33 بالمائة.

– كلية هندسة جامعة بني سويف 98.33 بالمائة.