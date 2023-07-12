“بدونها لن تقبل الملفات” قائمة مصروفات المدارس للصفوف الأولى بكل مرحلة تعليمية

يقدم البديل الإخباري تفاصيل كامل عن المصاريف الدراسية للصفوف الأولى في كل مرحلة تعليمية، وذلك بعد أن شرطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ألا يتم تسليم ملفات القبول لطلاب الصفوف الأولى في جميع المراحل إلا بعد أن يتم تسديدها عن طريق نقاط التحصيل.

مصروفات الصفوف الأولى بكل مرحلة تعليمية