“بدونها لن تقبل الملفات” قائمة مصروفات المدارس للصفوف الأولى بكل مرحلة تعليمية
يقدم البديل الإخباري تفاصيل كامل عن المصاريف الدراسية للصفوف الأولى في كل مرحلة تعليمية، وذلك بعد أن شرطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ألا يتم تسليم ملفات القبول لطلاب الصفوف الأولى في جميع المراحل إلا بعد أن يتم تسديدها عن طريق نقاط التحصيل.
مصروفات الصفوف الأولى بكل مرحلة تعليمية
المصاريف الدراسية الصف الأول رياض أطفال للعام الدراسي 2023-2023
سداد كامل = ٣٠٥.٠٠ جنيهات
أبناء عاملين = ١٧١.٠٥ جنيها
فئات معفاة = ٣٧.١٠ جنيه
المصاريف الدراسية الصف الأول الابتدائي 2023-2024
سداد كامل = ٣٠٥.٠٠ جنيهات
أبناء عاملين = ١٧١.٠٥ جنيها
فئات معفاة = ٣٧.١٠ جنيه
المصاريف الدراسية الصف الأول الإعدادي 2023-2024
سداد كامل = ٢٠٥.٠٠ جنيهات
أبناء عاملين = ١١٩.٥٠ جنيه
فئات معفاة = ٣٤.٠٠ جنيها
المصاريف الدراسية الصف الأول الثانوي العام 2023- 2024
سداد كامل = ٥٢٠.٠٠ جنيها
أبناء عاملين = ٢٩٢.٩٥ جنيه
فئات معفاة = ٦٥.٩٠ جنيه
المصاريف الدراسية الصف الأول الثانوي العام خدمات 2023-2024
سداد كامل = ٢٢٢٠.٠٠ جنيها
أبناء عاملين = ١١٤٢.٩٥ جنيه
أبناء الشهداء = ٦٥.٩٠ جنيه
فئات معفاة = ٦٥٠.٩٠ جنيه
المصاريف الدراسية الصف الأول الثانوي الفني 2023-2024
سداد كامل = ٢٢٠.٠٠ جنيها
أبناء عاملين = ١٣٥.٤٥ جنيه
فئات معفاة = ٥٠.٩٠ جنيه
المصاريف الدراسية الصف الأول الثانوي الفني خدمات 2023-2024
سداد كامل = ٢٠٢٠.٠٠ جنيها
أبناء عاملين = ١٠٣٥.٤٥ جنيه
فئات معفاة = ٨٠٠.٩٠ جنيه
الفئات المعفاة من دفع المصروفات المدرسية
حددت الوزارة المجموعات المعفاة من دفع الرسوم والتكاليف الإضافية للخدمات والأنشطة الطلابية المقدمة في المدارس على جميع مراحل التعليم، وذلك على النحو التالي:
- الفئات المشار إليها في القرار الوزاري رقم 45 لعام 2020.
- أبناء شهداء 25 يناير
- أبناء الأسرة المستفيدة من التضامن الاجتماعي والمعونات هم الأيتام الذين فقدوا آباءهم.
- الذين يشاركون في برامج الرعاية الاجتماعية والذين يقدمون الأبحاث الاجتماعية المعتمدة.
- بعد تقديم المستندات اللازمة التي تؤكد حقهم كأبناء للمصابين في الثورة.
- طلاب المدارس الخاصة بالتربية الخاصة، والمدارس ذات الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس المخصصة للبنات، والمدارس المخصصة للأطفال في ظروف قاسية.