ياااااانهار التكييف هيشتغل ليل نهار “الأرصاد تحذر المواطنين من ارتفاع درجة الحرارة”

حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد يوم الخميس القادم، مع زيادة نسبة الرطوبة والتي ستزيد من الإحساس بحرارة الطقس بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، بالإضافة إلى تعرضنا لأشعة الشمس المباشرة وتأثيرها على شعورنا بحرارة الجو.

حالة الطقس

ووفقًا لبيان الأرصاد، فإن الطقس سيكون معتدلًا في الصباح وحارًا في النهار في القاهرة والمناطق الساحلية وشمال الصعيد، وسيكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وقد يكون شديد الحرارة في سيناء وجنوب الصعيد، وسيكون معتدلاً في الليل في جميع أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك نشاطات للرياح في بعض مناطق البلاد، وستكون نشطة في القاهرة والسواحل الشمالية الغربية. عندما يتعلق الأمر بحركة الملاحة،

صرحت الأرصاد أن الوضع سيكون مستقرًا، حيث ستكون الرياح الجنوبية الغربية نشطة وارتفاع الأمواج سيتراوح بين 1.5 إلى 1 متر. كما حذرت الهيئة من حدوث شبورة في ساعات الصباح الأولى، وخاصة على الطرق التي تؤدي إلى القاهرة والمناطق الساحلية الشمالية الغربية والشرقية، وعلى الطرق التي تؤدي من وإلى المسطحات المائية.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 2023/7/12

ستكون الحرارة العظمى في القاهرة والمناطق الساحلية 36 والصغرى 23،

وستكون العظمى في السواحل الشمالية 32 والصغرى 21،

وفي جنوب سيناء ستكون العظمى 40 والصغرى 27،

وفي شمال الصعيد ستكون العظمى 38 والصغرى 24،

وفي جنوب الصعيد ستكون العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة يوم الخميس 13-7-2023

ستكون الحرارة العظمى في القاهرة والمناطق الساحلية 37 والصغرى 23

العظمى في السواحل الشمالية 33 والصغرى 21،

جنوب سيناء ستكون العظمى 40 والصغرى 27،

شمال الصعيد ستكون العظمى 39 والصغرى 24،

جنوب الصعيد ستكون العظمى 43 والصغرى 29.

درجات الحرارة يوم الجمعة 14-7-2023

الحرارة العظمى في القاهرة والمناطق الساحلية 38 والصغرى 23،

العظمى في السواحل الشمالية 33 والصغرى 21،

وفي جنوب سيناء ستكون العظمى 41 والصغرى 27، وفي شمال الصعيد ستكون العظمى 39 والصغرى 24،

جنوب الصعيد ستكون العظمى 44 والصغرى 28.