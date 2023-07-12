من الآخر .. نتائج الثالث متوسط 2023 PDF الدور الأول موقع نتائجنا وزاري ( بغداد – الكرخ – الرصافة )

سوف يتم الإعلان عن النتائج رسميًا في الساعات المقبلة، وفقًا للإعلان الرسمي الصادر من وزارة التربية العراقية، يترقب الطلاب بفارغ الصبر النتائج الخاصة بهم، حيث ستساعدهم هذه النتائج على معرفة التخصصات التي يمكنهم الالتحاق بها في المرحلة التالية من تعليمهم، تم تحديد خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 في العديد من المحافظات في العراق، مثل النجف وذي قار والقادسية وديالى وغيرها.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا وزاري

يبدو أن عملية التصحيح قد اكتملت بنسبة 100٪ في جميع المحافظات العراقية، والآن يتم إجراء مرحلة التدقيق والمراجعة لضمان صحة النتائج التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية، بفضل جهود وزارة التربية العراقية ومديريات المحافظات، سيتم توفير درجات الطلاب بما في ذلك الدرجة العامة والدرجات الفردية في المواد المختلفة، هذا يوفر توقعًا مشوقًا للطلاب وأولياء الأمور الذين طال انتظارهم لمعرفة نتائج الاختبارات.

موقع نتائجنا 2023 PDF نتائج الثالث متوسط

بإمكان الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم من خلال ( موقع نتائجنا ) التابع لوزارة التربية العراقية، يمكن الوصول إلى الموقع من خلال البحث في محرك البحث جوجل باستخدام كلمة ( نتيجة نت ملازمنا )، ومن ثم الدخول إلى الموقع للاستعلام عن النتائج.

موعد ظهور نتائج امتحانات الثالث المتوسط

في الساعات القليلة القادمة، سيتم تحميل النتائج على الموقع بعد الانتهاء من مرحلة التدقيق الكاملة لنتائج طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط، بعد تحميل نتائج المحافظة على الموقع، يمكن للطلاب والطالبات الاختيار المدرسة التي يتابعون فيها تعليمهم وتحميل النتائج المتعلقة بهم.