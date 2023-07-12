طالع معنا… أفضل 10 شركات ألعاب فيديو في العالم لعام 2023

بما أن صناعة الألعاب أصبحت الصناعة الأكثر تنافسية في الوقت الحالي، فإن ظهور شركات صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية بات أمرًا سهلًا جدًا، حيث نشهد وبشكل متواصل ظهور شركات ألعاب جديدة بمسميات مختلفة تنافس بعضها البعض، وعلى الرغم من تنوع وظهور شركات جديدة منذة فترة ليست بالطويلة، إلا أن هناك 10 شركات ألعاب ما زالت تسيطر على سوق صناعة الألعاب منذ العام الماضي، وساهم ذلك في تطور ونمو صناعة الألعاب بشكل عام وألعاب الفيديو بشكل خاص بسرعة كبيرة، وتبلغ قيمة سوق الألعاب في الوقت الحالي نحو الـ 130 مليار دولار أمريكي، ووصلت قيمة مبيعات الشركات في هذا القطاع نحو 300 مليار دولار، ومن المرجح أن تتجاوز المبيعات في حلول عام 2027 أكثر من 350 مليار دولار أمريكي.

أبرز 10 شركات ألعاب فيديو في العالم

تبذل شركات الألعاب جهودًا كبيرة جدًا في تطوير برمجيات الألعاب لإنتاج ألعاب تناسب تطلعات المستخدمين وتلبي احتياجاتهم، ففي الأعوام الماضية، ظهرت العديد من شركات البرمجيات التي أثبتت نفسها كأحد أقوى شركات العالم في صناعة وبرمجة وتطوير الألعاب، كشركات برمجيات الكازينوهات التي تزود الكازينوهات بالألعاب بمؤثرات صوتية ومرئية تجذب المستخدمين، ويتجلى ذلك في الكازينوهات الشهيرة، كموقع كازينو BetoBet المزود من قبل كبرى شركات برمجيات الألعاب، وذلك وفقًا لمراجعة كازينو بت او بت على موقع أرابيك بيت باعتباره أحد أفضل الكازينوهات في العالم في الوقت الحالي.

شركة مايكروسوفت

تعتبر شركة مايكروسوفت أكبر شركات ألعاب الفيديو عالميًا، ويبلغ معدل إيراداتها نحو الـ 1.9 تريليون دولار أمريكي، حيث تنفرد الشركة بتزويد XBOX Game Studios بالألعاب والبرمجيات، كما أن مبيعات الشركة من الجيل الجديد لكل من الإكس بوكس سيريس إكس وسيريس أس تعتبر مصدرًا أساسيًا لزيادة غلة الشركة من الإيرادات، ناهيك عن صناعة الشركة لألعابها الخاصة، واستوديوهاتها المتنوعة.

في العام الماضي، كشفت الشركة عن نيتها الاستحواذ على شركة Activation Blizzard مقابل مبلغ مالي تجاوز الـ 65 مليار دولار؛ لتكون بذلك أغلى عملية شراء في قطاع ألعاب الفيديو حتى وقتنا هذا.

تينسنت

يبلغ معدل إيرادات شركة تينست أكثر من 375 مليار دولار أمريكي، وتشتهر الشركة الصينية في عملها بمجالات متنوعة، منها الحوسبة السحابية، والشبكات الإلكترونية والتجارة المتنوعة.

تأسست الشركة عام 1998 في المدينة الصينية شنتشن التي تعتبر عاصمة الصناعات التكنولوجية، وتسعى الشركة لتعزيز إيراداتها المالية من الألعاب فقط بدلًا من منتجهات أجهزة الحواسيب، علمًا بأن الشركة كانت قد انضمت في عام 2011 لعالم صناعة الألعاب، وتعتبر المساهم الأكبر في صناعة RIOT GAMES، وحاليًا تمتلك الشركة حصة صغيرة جدًا في Epic Games، ولكنها حتمًا إن استمرت على هذا النهج ستسحوذ على جميع أسهم الشركة.

شركة سوني

تأسست شركة سوني عام 1993؛ لتكون أحد أفضل شركات إنتاج وصناعة الألعاب في العالم بإجمالي إيرادات بلغ 91.9 مليار دولار أمريكي، حيث عملت الشركة على انتاج مشغلات الألعاب، كأجهزة البلايستيشن لتنافس بذلك شركة مايكروسوفت، وتمتلك حاليًا أنظمة تشغيل الألعاب الأقوى في العالم، كالبلاستيشن 4 و 5، حيث سجلت منتجاتها مبيعات تجاوزت الـ 10 مليون دولار خلال فترة زمنية قصيرة جدًا لا تتجاوز الـ 12 شهرًا.

شركة أكتيفيجن بليزارد

تصنف شركة أكتيفيجن بليزارد كرابع أفضل شركة إنتاج للألعاب، تأسست الشركة عام 2008 بعد اتحادها مع شركة الترفيه والألعاب الشهيرة بليزارد؛ لتكون بذلك شركة واحدة، وانطلقت الشركة من مقرها الكائن في كاليفورنيا ليتم لاحقًا اعتماد سلسلة من ألعاب الشهيرة، أبرزها لعبة Call of duty التي حققت نجاحًا باهرًا، لاسيما الاصدارات المتنوعة من اللعب التي حققت معدل إيرادات تجاوز الـ 60 مليار دولار.

شركة نت إيز

شركة NETEASE شركة مرموقة بارزة في تقديم خدمات الإنترنت، حيث تركز هذه الشركة على إنتاج أجهزة الحواسيب وبرمجة الألعاب المحمولة وتطوير الإنترنت والتجارة، حيث ساهمت الشركة في تطوير العديد من الألعاب، أبرزها لعبة فانتازي ويستوورد جورني، ولعبة ايدنتيفاي في، ولايف أفتر، وغيرها.

شركة نينتندو

اشتهرت الشركة بإنتاج لعبة ماريو التي حققت شهرة كبيرة في الماضي، حيث حظت الشركة بمدح وإشادة ونجحت بتكوين قاعد عملاء ضخمة جدًا؛ لتكون بذلك لعبة ماريو تحفة فنية يتغنى بها جميع محبي الألعاب.

في الوقت الحالي، تقدم الشركة المئات من الألعاب الشهيرة وتحتل المرتبة السادسة في قائمة أفضل شركات الألعاب للعام الحالي.

شركة سي جارينا

تعتبر شركة Sea Garena التي تأسست في عام 2009 من الشركات البارزة في صناعة وتطوير الألعاب عبر شبكة الإنترنت، حيث تعمل الشركة في أكثر من 129 سوقًا في العالم، وتمتلك قاعدة كبيرة من العملاء، وتعتبر لعبة Free Fire هي اللعبة الأشهر في تاريخ الشركة التي نالت رضا ومدح المستخدمين.

شركة اليكترونك آرتس

تعرف هذه الشركة باسم EA Games، وتعتبر أكبر استوديو لصناعة وتطوير الألعاب في العالم، تأسست الشركة عام 1982 في ولاية كاليفورنيا، وطرحت عدد كبير من سلاسل الألعاب، أبرزها لعبة الفيفا ونيد فور سبيد، وما زالت الشركة تحتل مكانة مرموقة حتى وقتنا هذا في قائمة أفضل شركات صناعة الألعاب في العالم.

شركة روبلوكس

يبلغ حجم إيرادات منصة الألعاب الشهيرة وتطويرها نحو الـ 26 مليار دولار أمريكي، حيث تأسست الشركة في عام 2004 وانطلقت عام 2006 لتكون نموذجًا يحتذى به في صناعة وتطوير الألعاب، وتمتلك حاليًا قاعدة كبيرة من العملاء والمستخدمين يتجاوز الـ 165 مليون مستخدم شهريًا.

شركة إنتراكتف 2

يبلغ معدل إيرادات الشركة الأمريكية 21 مليار دولار أمريكي، وتأسست الشركة على يد العلامتان التجاريتان 2K، وRayan Brant لإنتاج الألعاب وبرمجتها، وتعتبر ثالث أكبر شركة لصناعة الألعاب في أوروبا وأمريكا.