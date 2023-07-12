فيصل بن بندر سلطان نائبًا قانونيًا للـ IESF والفيفا ينضم لنهائيات الـ Gamers8

بعد أن شغل الأمير فيصل بن بندر آل سعود منصب رئيس الاتحاد السعودي للـ e-sports، تم تعيينه ليشغل منصب النائب القانوني لرئيس الاتحاد الدولي للرياضات والألعاب الإلكترونية، وبحسب بيان المنظمةIESF، تم تعيين الأمير فيصل والتصويت عليه بالإجماع من قبل مجلس إدارة المنظمة باعتباره شخصية هامة في استراتيجية المملكة السعودية للرياضات والألعاب الإلكترونية، ناهيك عن كونه نائب رئيس الـ SAFEIS للرياضات الفكرية الإلكترونية والرياضات الإلكترونية.

ويطمح الأمير فيصل بالتفاني مع مهمته الجديدة مع الـ IESF علمًا بأنه لم يتحدث عن أي تفاصيل حول دوره الجديد، حيث شغل سابقًا رئيسًا للاتحاد السعودي للـ e-sports، وكان أحد الشخصيات الهامة في مواسم ألعاب الجيمرز8 وساهم في تطوير العديد من المجالات في هذه الصناعة.

FIFAe تنضم لنهائيات موسم الجيمرز8 بإجمالي جوائز تبلغ 3 مليون دولار

أقام قسم الألعاب والرياضات الإلكترونية esports التابع للـFIFA الهيئة الدولية لكرة القدم عقد شراكة مع موسم الألعاب الإلكترونية والرياضات المقام في المملكة العربية السعودية، موسم الجيمرز8، وينص الاتفاق على أن تقام كافة مسابقات الفيفا الثلاثة المنتهية في هذا الموسم، إضافة إلى رفع مجموع إجمالي الجوائز المخصصة، بدلًا من 1.2 مليون دولار ستصبح 3 مليون دولار.

تعتبر الألعاب والرياضات الإلكترونية حديث العصر في المملكة العربية السعودية بشكل خاص وفي جميع أنحاء العالم بشكل عام، حيث يشارك في حدث موسم الجيمرز8 أفضل الفرق واللاعبين حول العالم، وتقام العديد من الفعاليات والأحداث أثناء إنطلاق الموسم، وينجذب نحوه عدد كبير من المشجعين والمراهنين على مسابقات الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر أفضل موقع مراهنات رياضية في العالم العربي، ألا وهو موقع BetOBet، وذلك بناءً على ما قدمه فريق الخبراء من مراجعة بيت او بيت الأفضل في الشرق الأوسط.

بطولة العالم وكأس الأمم على أرض الأبطال

في نادرة من نوعها، ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية الفيفا، وكأس الأمم، وكذلك كأس العالم فيفا لهذا العام في موسم الجيمرز 8 الذي يطلق عليه اسم أرض الأبطال The Land of Heroes، وسينطلق الحدث في السادس من شهر يوليو حتى التاسع عشر من نفس الشهر في مدينة بوليفارد الرياض سيتي، عاصمة المملكة العربية السعودية.

وبناءً عليه ستكون مسابقات الفيفا هي الحدث النهائي المقام على سلسلة الفيفا من EA Sports، وسيكون نهاية الحدث هو الختام لسلسلة الفيفا، كما ستعيد الـ EA تسمية جميع ألعاب الفيديو فيفا الخاصة بها إلى اسم EA Sports FC، ويتوقع أن تصدر دفعة أولى منهم في مطلع شهر سبتمبر من العام الحالي، ناهيك عن نقل اسم الفيفا إلى اسم لعبة جديدة لم يكشف عنه بعد.

سجل حافل

تتمتع المملكة السعودي بسجل حافل برياضات الفيفا، كما تعتبر أول دولة تشارك في بطولة كأس الأمم التي انطلقت في عام 2019، وبذلك ينضم الفيفا لقائمة كبيرة من بطولات ومسابقات الرياضات والألعاب الإلكترونية المقامة في موسم الجيمرز8، منها:Rocket League، والـ Fortnite، ولعبة Counter Strike:Global Offensive، ولعبة Street Fighter6، ولعبة الـ RENNSPORT، كما خصص مبلغ مالي ضخم يبلغ 45 مليون دولار من أموال الجوائز، وبرامج مكافآت مالية بقيمة 5 مليون دولار أمريكي، علمًا بأن FIFAe كانت قد عقدت مؤخرًا معسكر تدريبي بهدف تعزيز الشمولية في دائرة التنافسية في شهر مارس، كما وقد تم كشف النقاب عن برنامج شامل يطلق عليه اسم FAMEHERGAME، وفي شهر يونيو القادم سيشارك اللاعبين في معسكر للتدريب وبطولة تم تصميمها بهدف تزويد اللاعبين واللاعبات الطموحات بالمهارات الأساسية في هذا المجال.

انتقادات لاذعة

أثار موسم الجيمرز8 في السابق انتقادات لاذعة بسبب علاقة الحكومة السعودية بالحدث الرياضي، حيث يشرف على تنظيمه الاتحاد السعودي للألعاب والرياضات الإلكترونية تحت رعاية صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر، وقد تم في الماضي رفض Moist Esports دعوة الانضمام للحدث الرياضي في السعودية احتجاجًا على سجلات حقوق الإنسان في البلاد، وحقوق النشر، إضافة إلى حقوق الـ LGBTQ.

تعاون لبناء منصة كبيرة لعرض اللاعبين لمهاراتهم

وقال كبير مسؤولي أعمال الفيفا، رومي جاي فيما يتعلق بإنضمام الفيفا لنهائيات الألعاب الإلكترونية في موسم الجيمرز8 أن هذه الشراكة تعتبر نقلة نوعية في تطوير الـ FIFAe، وأكد على أهمية إظهار الفيفا لقوتها في هذه الصناعة، الأمر الذي سيساعد في تعزيز التعاون لبناء أكبر منصة للاعبين لعرض مهاراتهم والتفاعل مع مجتمع FIFAe، ناهيك عن إلهام الجيل القادم لمتابعة الشغف، وأضاف أن الهدف والطموح للفيفا يتجسد في الاستمرارية ومواصلة التطور والنمو في رياضة كرة القدم الإلكترونية مع كافة اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

حيث تطمح الفيفا لتوظيف كافة جهودها في سبيل نمو صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية التي تشهد شهرة كبيرة في العالم، حيث يعتبر موسم الجيمرز8 حديث العالم في الوقت الحالي، وتسلط العديد من وسائل الإعلام أنظارها نحو فعاليات الحدث الرياضي العالمي الذي سينطلق في السادس من شهر يوليو ويمتد حتى الـ 19 من نفس الشهر.