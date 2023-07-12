الناس طايرة من الفرحة.. زيادة رواتب القطاع الخاص + رفع الحد الادنى للاجور

زيادة رواتب القطاع الخاص في شهر يوليو لعام 2023، ينتظر الموظفون في القطاع الخاص خبرًا سعيدًا، حيث سيبدأ العام المالي الجديد 2023-2024، ووفقًا للوائح العمل السارية في البلاد، سيتم زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص بعد تضمين العلاوة السنوية في شهر يوليو، هذه العلاوة هي نفسها التي يحصل عليها الموظفون في القطاع الحكومي والإدارة الحكومية، ومن خلال التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع فتابعوا معنا.

زيادة رواتب القطاع الخاص 7%

بحسب مصادر داخل وزارة العمل، تم الكشف عن زيادة رواتب القطاع الخاص بنسبة 7% خلال شهر يوليو 2023، تم تحديد هذه النسبة وفقًا للمادة 34 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003، التي تنص على إنشاء مجلس قومي للأجور يتولى وزير التخطيط رئاسته، يكون من اختصاص المجلس تحديد الحد الأقصى للأجور على المستوى الوطني، مع مراعاة تكاليف المعيشة واتخاذ التدابير اللازمة للتوازن بين الأجور والأسعار، كما يتولى المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية، والتي يجب أن لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي يتم احتسابه لمساهمات التأمين الاجتماعي.

تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

في اجتماعه الأخير، قرر المجلس القومي للأجور زيادة رواتب القطاع الخاص ورفع الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، سيبدأ تطبيق رفع الحد الأدنى الجديد من شهر يوليو الجاري.

أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد عن توافق قرار المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه مع استراتيجية المجلس في تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وتواكب التغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم، أكدت أن جميع القرارات التي يتخذها المجلس تتم من خلال مناقشات شاملة مع جميع الأطراف المعنية، مع مراعاة مصلحة الجميع.