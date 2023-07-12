هي دي الاخبار ولا بلاش.. رفع سن المعاش + مكافأة نهاية الخدمة والتطبيق بدءًا من هذا الموعد

رفع سن المعاش، نفت وزارة التضامن أية أخبار تم تداولها حول رفع الحكومة لسن التقاعد للعاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 65 عامًا خلال العام المالي الحالي، أكدت الوزارة عدم صحة هذه الأنباء وأوضحت أن السن القانوني للتقاعد هو 60 عامًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. ومع ذلك، سيتم توحيد سن التقاعد ليصبح 65 عامًا اعتبارًا من يوليو عام 2040 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الخارج، ومن خلال التقرير التالي تغطية خاصة لكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

رفع سن المعاش إلى 65 سنة

وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنه سيتم تنفيذ رفع سن المعاش تدريجيًا، وذلك سيؤدي إلى تقليل نسبة الاشتراكات وزيادة معدلات التوفير، وأوضحت الهيئة أنه سيتم زيادة المعاشات وفقًا للجدول التالي:

في الأول من يوليو 2032، سيتم رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا. سيتم رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا في الأول من يوليو 2034. في الأول من يوليو 2036، سيتم رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا في الأول من يوليو 2038، سيتم رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا. سيتم رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا في الأول من يوليو 2040.

تهدف الخطة إلى توحيد سن التقاعد عند سن 65 عامًا لتحقيق المساواة بين جميع فئات العاملين، بما في ذلك أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، سيتم تنفيذ هذا التوحيد بشكل تدريجي، مع التركيز على توحيد المزايا التأمينية للجميع.

زيادة المعاشات 2023

تطبق قانون التأمينات والمعاشات زيادة في المعاشات ورفع سن المعاش على النحو التالي:

– يتم زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، وتُحتسب بنسبة تعادل معدل التضخم، وتكون الزيادة بحد أقصى 15%.

– لا يمكن أن تتجاوز قيمة الزيادة في المعاش نسبة الزيادة المرتبطة بالحد الأقصى للاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

– يجب أن يكون إجمالي المعاش المستحق لا يقل عن 65% من الحد الأدنى للمساهمة في التأمين.

– يتم حساب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي لكل سنة من فترة الاشتراك.