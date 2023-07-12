رااابط نتيجة الثالث متوسط في العراق 2023 السومرية نيوز {results. mlazemna}

قد وافقت وزارة التربية والتعليم العراقية منذ أيام على نتيجة الصف الثالث المتوسط، ولكنها لم تعلن بعد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة في ١٩ محافظة عراقية ، وينتظر الطلاب في هذه المحافظات النتيجة بتلهف، وخاصة الطلاب الأوائل والذين اعتادوا الترتيب على مدارسهم، وبعد أن يتم إعلان النتيجة مباشرة يتمكن الطالب من الوصول إليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة بعد إدخال اسمه ورقم الجلوس.

معدلات النجاح بالصف الثالث المتوسط

ولقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية إلى ارتفاع نسب النجاح للصف الثالث المتوسط لهذا العام، فقد بلغت نسبة النجاح حوالى ٩٠٪، وهذا يدل على نجاح الامتحانات، وقد أكدت الوزارة أيضا ان عمليات الامتحانات قد مرت بسلاسة وسهولة ودون أي مشاكل، وبذلك تكون الامتحانات قد حققت الهدف المنشود منها، حيث أشارت أنه لم يتم تسجيل أي حالة غش في جميع المحافظات، ويرجع هذا إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة لإنجاح عملية الامتحانات، وقد أكد القائمون على عمليات التصحيح أن نسبة النجاح في مادة الرياضيات قد وصلت إلى 40٪.

عوامل النجاح للصف الثالث المتوسط لعام ٢٠٢٣

بعد أن حددت الوزارة موعد بدأ الامتحانات في الشهور الماضية، قامت الوزارة بوضع معايير على الطالب اتباعها لتحقيق النجاح في الصف الثالث المتوسط ومن أهم هذه المعايير ما يلي، أم يقوم الطالب بمراجعة كافة التطويرات التي حدثت في المراحل السابقة لهذه المرحلة، كما يجب أن يمتلك الطالب الإرادة القوية للأداء الجيد خلال عملية الامتحانات، أن يكون الطالب وصل إلى أقصى استفادة مما تم دراسته، سواء في حياته العملية أو العلمية، أيضاً أن يكون الطالب قد وضع خطة مسبقة لكيفية الإعداد جيدا للامتحانات، الاستعانة بالمعلمين على فهم بعض النقاط الصعبة، وطلب النصيحة لأداء جيد بالاختبار.

رابط نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط

أوضحت الوزارة أنه سوف يتم إعلان نتائج الثالث المتوسط خلاص وقت قصير وذلك داخل جميع المحافظات العراقية، بما فيها محافظات، بابل، اربيل، دهوك، القادسية، السليمانية، كركوك، نينوى، كربلاء، المثنى، صلاح الدين، ميثان، نجف، وغيرها من المحافظات، ويمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية، أن يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية https:// results. mlazemna. com/. وبعدها يتم اختيار النتائج، ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة، ومنها الاسم ورقم الجلوس والصف المراد الحصول على نتائجه، والمحافظة التي أدى بها الامتحان، وأخيراً ، الضغط على بحث لكي يتم عرض النتيجة كاملة.