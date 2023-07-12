نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf موقع نتائجنا تلغرام رابطنا

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق لعام ٢٠٢٣، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها مؤخرًا داخل العراق من قبل الطلاب، وذلك بعد البدء في عمليات تصحيح الأوراق، وقد انتهي جميع الطلاب من أداء الامتحانات للصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق، وقد أكدت وزارة التعليم العراقية أنه يتم الانتهاء من عمليات التصحيح وسوف يتم الإعلان عن النتيجة في وقت قريب.

نتائج الصف الثالث المتوسط لعام ٢٠٢٣

مع بدأ الامتحانات للصف الثالث المتوسط بدأت عمليات التصحيح بالتزامن مع أول يوم في الامتحانات، وإلى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان النتائج من قبل وزارة التعليم العراقية، كما أكدت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح مباشرة، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العراقية، وفي وقت ظهور النتيجة سوف يتم توزيعها على جميع محافظات العراق.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول لعام ٢٠٢٣.

يتمكن الطالب من الحصول على النتيجة الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة نتائجنا، ولكي يتمكن من الوصول إلى النتيجة يجب أن يتبع الخطوات التالية، أولاً يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية من خلال الرابط الخاص بموقع الوزارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وبعد ذلك يقوم الطالب باختيار النتائج من القائمة الرئيسية، ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم، والفصل الدراسي والسنة الدراسية، والمحافظة التي أجرى الطالب فيها الامتحان، وبعدها يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به، وأخيرًا يتم الضغط على زر عرض النتائج، وهنا يتم عرض النتائج بالتفصيل.

كشوفات نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

قد أوضحت وزارة التعليم العراقي أنه سوف يتم إعلان النتيجة في وقت قريب وسوف يتم تحميلها على الموقع الخاص بالوزارة، وبمجرد أن يتم تحميل النتيجة يتمكن الطالب أو ولي الأمر من معرفة المزيد عنها من خلال الخطوات التالية، القيام بزيارة الموقع الرسمي للوزارة ep edu.gov.iq

وبعدها يقوم الطالب باختيار الحقل الخاص بالنتيجة، ويختار نتيجة الصف الثالث المتوسط، ثم يقوم بعدها بإكمال البيانات المطلوبة، وبعدها يتم الضغط على العرض، فتظهر النتيجة أمام الطالب.