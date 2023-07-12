الغاء البطاقات التموينية بدءًا من اغسطس.. خبر صادم من وزارة التموين لأصحاب البطاقات

الغاء البطاقات التموينية ستقوم وزارة التموين بتنفيذ نظام جديد يشمل البطاقات التموينية، حيث ستتم إلغاء البطاقات الحالية واستبدالها بالكارت الموحد اعتبارًا من بداية شهر أغسطس المقبل، وستكون محافظة بورسعيد هي البداية لتطبيق هذا النظام الجديد، ستقوم المنظومة الجديدة بإلغاء جميع البطاقات التموينية التي تبلغ عددها 23 مليون بطاقة، والتي يستفيد منها 64 مليون مواطن، في جميع المحافظات. ستستبدل هذه البطاقات بالكارت الموحد كبديل لها.

الغاء البطاقات التموينية

وفقًا لمصدر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخطط الوزارة لإصدار قرار في الأيام القادمة يتضمن الغاء البطاقات التموينية واستبدالها والتي يبلغ عددها 23 مليون بطاقة، وتخدم حوالي 64 مليون مواطن. سيتم استبدال هذه البطاقات بالكارت الموحد، الذي سيتم استخدامه لصرف السلع التموينية والخبز المدعم. ستبدأ التجربة الأولى لتطبيق الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، ومن المقرر أن يتم تنفيذها اعتبارًا من الأول من أغسطس القادم.

طريقة الحصول على الكارت الموحد الجديد

يمكن الحصول على الكارت الموحد بسهولة ومجانًا من خلال مكاتب البريد والمكاتب التموينية. ستبدأ المرحلة الأولى من تنفيذ النظام في محافظة بورسعيد، حيث سيتم الغاء البطاقات التموينية الحالية المقدر عددها بـ 23 مليون بطاقة على مستوى البلاد، تشمل قرارات وزير التموين، الدكتور علي المصليحي، خطة بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد في الأول من أغسطس، وسيتم تنفيذ الكارت الجديد بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة البريد.

ستوفر الكارت الموحد مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك التموين والتأمين الصحي الشامل وخدمات البريد والمعاشات: بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام الكارت الموحد في المستقبل في قطاعات المواصلات والبنوك. لتفعيل الكارت الموحد، يجب على المواطن فتح حساب شخصي لديه في هيئة البريد.