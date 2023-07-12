هي دي الاخبار ولا بلاش.. نزول شهادات البنك الاهلي المصري الجديدة 2023 بعائد تخيلي “شوف ممكن يكون كام”

شهادات البنك الاهلي المصري الجديدة يعتبر بنك الأهلي المصري واحدًا من أهم الخيارات التي يلجأ إليها الكثير من المواطنين بشكل دائم، حيث يقدم شهادات الادخار كوسيلة آمنة وفعالة للحفاظ على أموالهم وتحقيق عوائد جيدة، تتميز شهادات الادخار التي يقدمها البنك بتنوعها، حيث يتم تقديم ثلاثة أنواع رئيسية. تشمل هذه الأنواع شهادات الادخار بالعملة المحلية، وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وشهادات الاستثمار. وفي هذا التقرير، سنركز على استعراض شهادات الادخار المحلية التي يقدمها البنك.

شهادات البنك الاهلي الجديدة

تتمتع هذه شهادات البنك الاهلي المصري الجديدة بسمعة قوية وموثوق بها في السوق، حيث توفر فرصة للمواطنين للادخار بأمان وكسب عوائد مجزية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للكثيرين:

شهادات ادخار بالعملة المحلية

تتميز الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بميزات فريدة. يتطلب الحد الأدنى للشراء في هذه الشهادة مبلغ 1000 جنيه، ويتضاعف هذا المبلغ ليصبح قيمة الاستثمار.

يتم توفير عائد شهري بنسبة 19%، وبإمكان العملاء الاستفادة من خدمة الاقتراض وضمان الشهادات من أي فرع للبنك وفقًا للتعليمات الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إصدار بطاقات الائتمان بمختلف أنواعها بضمان شهادات بنك الأهلي المصري. تتميز هذه الشهادة بأن نوع العائد ثابت طوال فترة الاستثمار، مع بدء حساب العائد من اليوم العمل التالي ليوم الشراء.

هذه الميزات المميزة تجعل الشهادة البلاتينية خيارًا مغريًا للعديد من العملاء الباحثين عن الاستثمار الآمن والمربح في البنك الأهلي المصري.

باقي شهادات البنك

بعد معرفة شهادات البنك الاهلي الجديدة، نستكمل معكم الحديث عن باقي الشهادات المميزة للمستفيدين:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:

يتوفر لدينا أيضًا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، حيث تمتد فترتها لمدة 3 سنوات وتتطلب الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

تتميز هذه الشهادة بعائد يحسب ربع سنويًا بنسبة 18.5%، ويكون نوع العائد متغيرًا ويرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري، حيث يتم تطبيق زيادة بنسبة (0.25%) من اليوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع في البنك المركزي المصري على جميع العملاء الحاليين والجدد.

بفضل هذه المرونة في العائد، يمكن للمستثمرين الاستفادة من التغيرات في سعر الإيداع للبنك المركزي، مما يوفر فرصًا إضافية لتحقيق عوائد أعلى على استثماراتهم.

تلك الشهادة تعد خيارًا جذابًا للعملاء الباحثين عن الاستثمار ذو العائد المتغير والمرتبط بالتطورات الحالية في سوق المال المصري.

تتوفر أيضًا لدى بنك الأهلي المصري شهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج كنوع ثالث من شهادات الادخار بالعملة المحلية.

تم تحديد الحد الأدنى للاستثمار في هذه الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاته، وتمتد فترتها لمدة 3 سنوات.

تتميز هذه الشهادة بعائد متدرج، حيث يصل سعر العائد إلى 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج