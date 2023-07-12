استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا بغداد PDF برقم الامتحان وزارة التربية العراقية
أعلنت وزارة التربية العراقية لطلاب الصف الثالث المتوسط المترقبين، أن نتائجهم في الدورة الأولى تعتبر جيدة، وجاء هذا الإعلان عن طريق السيد فلاح القيس، نائب وزير التربية والتعليم في العراق، خلال مقابلة صحفية أكد السيد فلاح القيس أن جميع عمليات التصحيح والتدقيق قد اكتملت، وسيتم توقيع النتائج من قبل الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبل يوم الخميس الموافق 13 يوليو الحالي، حيث تم تجهيز ( موقع نتائجنا ) والموقع الرسمي للوزارة لتكون جاهزة لاستقبال نتائج حوالي 600,000 طالب وطالبة في جميع المحافظات العراقية في نفس الوقت.
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا بغداد
تم الإعلان من قبل وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن جميع مراحل التصحيح تمت بنجاح، وأعلنت الوزارة أيضًا أنها تعمل جاهدة لضمان أن نسبة الأخطاء في عمليات التصحيح والرصد للدرجات تكون صفر بالمئة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء التأخير في إعلان النتائج حتى الآن، ومن الموقع ” نتيجة نت ملازمنا ” سيتم توفير طريقة سهلة لاستخراج النتائج إلكترونيًا كخدمة للقراء الكرام.
استخراج نتيجة الثالث المتوسط 2023 PDF برقم الامتحان
- الدخول على ( epedu.gov.iq ).
- كتابة رقم التحقق الموجود على الشاشة.
- تحديد نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023.
- اختيار المحافظة التابع لها الطالب.
- كتابة الرقم الامتحاني.
- النقر على عرض.
موقع وزارة التربية العراقية
وزارة التربية العراقية هي الجهة المسؤولة عن إصدار نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 وتطوير وتنفيذ السياسات التعليمية في العراق، تأسست الوزارة لتعزيز الجودة والتطوير المستمر في نظام التعليم، وتوفير فرص التعليم للجميع وتحسين مستوى التعليم في البلاد، تعمل وزارة التربية على توفير تعليم عالي الجودة وشامل لجميع الفئات العمرية، بدءًا من التعليم الأساسي وصولاً إلى التعليم الثانوي، تسعى الوزارة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تشجع الطلاب على التفكير النقدي وتنمية مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية.