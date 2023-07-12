استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا بغداد PDF برقم الامتحان وزارة التربية العراقية

تم الإعلان من قبل وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن جميع مراحل التصحيح تمت بنجاح، وأعلنت الوزارة أيضًا أنها تعمل جاهدة لضمان أن نسبة الأخطاء في عمليات التصحيح والرصد للدرجات تكون صفر بالمئة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء التأخير في إعلان النتائج حتى الآن، ومن الموقع ” نتيجة نت ملازمنا ” سيتم توفير طريقة سهلة لاستخراج النتائج إلكترونيًا كخدمة للقراء الكرام.

استخراج نتيجة الثالث المتوسط 2023 PDF برقم الامتحان

الدخول على ( epedu.gov.iq ).

كتابة رقم التحقق الموجود على الشاشة.

تحديد نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة الرقم الامتحاني.

النقر على عرض.

موقع وزارة التربية العراقية

وزارة التربية العراقية هي الجهة المسؤولة عن إصدار نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 وتطوير وتنفيذ السياسات التعليمية في العراق، تأسست الوزارة لتعزيز الجودة والتطوير المستمر في نظام التعليم، وتوفير فرص التعليم للجميع وتحسين مستوى التعليم في البلاد، تعمل وزارة التربية على توفير تعليم عالي الجودة وشامل لجميع الفئات العمرية، بدءًا من التعليم الأساسي وصولاً إلى التعليم الثانوي، تسعى الوزارة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تشجع الطلاب على التفكير النقدي وتنمية مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية.