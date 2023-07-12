رابط تحميل نتائج الثالث متوسط pdf الان في البصرة وصلاح الدين وكافة محافظات العراق عبر الموقع الرسمي للوزارة

زادت معدلات البحث حول رابط تحميل نتائج الثالث متوسط pdf وخاصة بعد نصريح وزارة التربية العراقية بقرب موعد الإعلان عن النتيجة، والانتهاء من جميع الأعمال الامتحانية مثل مراجعة الدرجات، ورصدها للمحافظات المتنوعة، فأقبل الجميع من الطلاب، وأولياء الأمور بالبحث عن موقع الوزارة الرسمي عن الخطوات التي يتم من خلالها الحصول على النتيجة فور اعتمادها من الوزارة.

نتائج الثالث متوسط pdf

وزارة التربية العراقية أعلنت من خلال الموقع الرسمي الخاص بها عن قرب إعلان نتائج الصف الثالث متوسط لهذا العام، بعد أن تنتهي من جميع أعمال رصد الدرجات، والتصحيح، والمراجعة، والتدقيق، وسوف تظهر النتيجة خلال القليل من الساعات المقبلة، ويمكنكم أن تستعلموا عن النتيجة بالشكل الإلكتروني من خلال هذه الخطوات:

توجه إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي أو من خلال هذا الرابط natiga4dk.net.

اكتب رمز التحقق الذي يظهر أمامك على الشاشة في المكان المحدد له بالشكل الصحيح.

تنسدل الصفحة الرئيسية للموقع، والتي تضم مجموعة من الخدمات.

اضغط خدمة نتائج الصف الثالث المتوسط.

حدد المرحلة الموجود بها الطالب، واختار المحافظة التابعة لها.

اكتب رقم المقعد الامتحاني للطالب.

اضغط عرض النتيجة، سوف يتم خلال القليل من الدقائق عرض الدرجات الخاصة بالطالب، والمجموع الكلي للمواد الدراسية في هذا العام.

وزارة التربية العراقية

فعلت وزارة التربية العراقية مواقع إعلان النتيجة للصف الثالث المتوسط لهذا العام لكي تساعد جميع الطلاب، وأولياء الأمور على معرفة النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط بالشكل الإلكتروني دون أن يحتاجوا للتوجه إلى مقرات الإدارات التعليمية حتى يتعرفوا على النتيجة.

موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط

صرحت المصادر الموثوق داخل وزارة التربية العراقية بأن جميع المحافظات انتهت بشكل رسمي من إجراءات تصحيح أوراق الامتحان لطلاب الصف الثالث المتوسط، ورصد الدرجات، والآن يتم التمهيد لنشر النتيجة، والإعلان عنها بالشكل الرسمي خلال ساعات قليلة من خلال موقع نتائجنا المعتمد من وزارة التربية العراقية أو عن طريق الموقع الخاص بها.