epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ الدور الأول بغداد /صلاح الدين / الرصافه موقع نتائجنا الوزاري الرسمي

رابط نتائج الثالث متوسط العراق 2023، يبحث عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية التي أكدت عبر الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه تم الإنتهاء من تصحيح اوراق الإجابة الخاصة بطلاب الثالث المتوسط في جميع المدارس العراقية، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في الدورة الأولى خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023.

رابط نتائج الثالث متوسط العراق 2023

يترقب عدد كبير من الطلاب الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2023 وسط الشعور بحالة من القلق الشديد، وكانت وزارة التعليم العراقية قد أكدت على ارتفاع نسب النجاح هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، وأشار وزير التعليم العراقي خلال حوار له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة حتى تتطمأن أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأشار أيضاً إلى أنه من المقرر أن يتم تكريم أوائل الثالث المتوسط خلال مؤتمر صحفي كبير بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور وتقدم بخالص التهاني للطلاب الناجحين وتمنى لهم النجاح في المراحل التعليمية المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط العراق 2023