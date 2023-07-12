” الخطة العايمة ” كيف يفكر أوسوريو لاقتحام شباك الأهلي في المباراة الأولي

من المتوقع أن يقوم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برسم خطة عبور لمواجهة الفريق الأهلي في المباراة المقررة غدًا الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الواحدة والثلاثين المؤجلة من الدوري الممتاز.

يهدف أوسوريو من وراء رسم هذه الخطة إلى وضع استراتيجية تمكن فريقه من تحقيق النجاح في هذه المواجهة الهامة، ستشمل الخطة عناصر مثل التشكيلة الأساسية المتوقعة، وأسلوب اللعب والتكتيكات التي يجب اعتمادها للتغلب على فريق الأهلي.

أوسوريو يحسم خطة الزمالك لمواجهة الأهلي غدا

يركز خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على معالجة الهفوات في الدفاع بشكل خاص قبل مواجهة الفريق الأهلي، يهدف ذلك إلى تفادي وقوع أخطاء في الدفاع التي يمكن أن تستغلها الفريق المنافس، وبالإضافة إلى ذلك حذر أوسوريو لاعبيه من التهاون أمام مرمى الأهلي وعدم التساهل في الدفاع، كما طالبهم بعدم التسرع في إنهاء الهجمات واستغلال الفرص التي يتم إنشاؤها لتسجيل هدف مبكر، وذلك بهدف إثارة الارتباك في حسابات الفريق الأحمر.