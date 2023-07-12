رسميا بالأرقام.. لينك تحميل نتائج الثالث متوسط pdf الان في العراق 2023

زادت معدلات البحث عن رابط تحميل نتائج الثالث متوسط بصيغة PDF، وذلك بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن قرب موعد الإعلان عن النتائج وانتهاء جميع الأعمال الامتحانية مثل مراجعة الدرجات ورصدها للمحافظات المختلفة ويبحث الجميع من الطلاب وأولياء الأمور عن موقع الوزارة الرسمي والخطوات اللازمة للحصول على النتيجة فور إعلانها من الوزارة.

نتائج الصف الثالث المتوسط

تسعى وزارة التربية العراقية إلى تسهيل عملية الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط للعام الحالي، وذلك عن طريق إنشاء مواقع إعلان النتائج الإلكترونية يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بشكل سريع وسهل عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة إدارات التعليم الرسمية.

وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط أفادت مصادر داخل وزارة التربية العراقية أن جميع المحافظات قد انتهت رسميًا من عمليات تصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الصف الثالث المتوسط، ويتم الآن التمهيد لنشر النتائج بشكل رسمي خلال ساعات قليلة على موقع “نتائجنا” المعتمد من وزارة التربية العراقية، ويمكن الاطلاع على النتيجة أيضًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

تقسيم الدرجات لمواد الصف الثالث متوسط

جاء تقسيم الدرجات لمواد الصف الثالث متوسط 2023 دور أول على النحو التالي:

فصل ثاني جهاز هيكلي “24”.

بينما الفصل الثالث عضلي “9” درجات.

في حين الفصل الهضمي من “15” درجات.

بينما الفصل الخامس جهاز الدوران من “28” درجة.

إضافة إلى الفصل الساس تنفسي “13” درجة.

الفصل السابع إخراج “13” درجة.

الثامن تناسلي من “7” درجات.

الفصل العاشر حسي “22” درجة.

الجهاز العصبي “5” درجات.

ينتظر جميع طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بفارغ الصبر نتائجهم اليومية والتي من المتوقع أن تكون متاحة قريبًا وعلى الرغم من أن النتائج لم تصدر بعد، إلا أنه من المتوقع أن تكون متاحة خلال الأيام أو الساعات القادمة، مما يعني أن الانتظار سينتهي قريبًا ونأمل أن يحصل الجميع على النتائج التي يتوقعونها والتي ستساعدهم على التخطيط للمستقبل.

نتائج الثالث متوسط

تعلن وزارة التربية العراقية عن قرب إعلان نتائج الثالث متوسط للعام الحالي، بعد الانتهاء من جميع أعمال رصد الدرجات والتصحيح والمراجعة والتدقيق يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية .

2- إدخال رمز التحقق الموجود على الشاشة بشكل صحيح.

3- اختيار خدمة “نتائج الصف الثالث المتوسط”.

4- تحديد المرحلة الدراسية والمحافظة التي يدرس بها الطالب.

5- إدخال رقم المقعد الامتحاني للطالب.

6- الضغط على زر “عرض النتيجة”، وسيتم عرض الدرجات الخاصة بالطالب والمجموع الكلي للمواد الدراسية في غضون دقائق قليلة.