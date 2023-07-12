نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن برقم الجلوس| moe.gov.ye وزارة التربية اليمنية

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن، ينتظر عدد كبير من الطلاب الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023، التي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد من اولياء الأمور كونها مرحلة مهمة في مشوار الطالب والتي تعتمد على أعلى الدرجات، حيث أعلنت الوزارة على انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لاجابات طلاب الثانوية العامة اليمن ، وأشارت إلى أن الوزارة الى ان النتائج سوف تكون متاحة امام الطلاب خلال الساعات الاولى المقبلة.

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب واولياء الامور عن نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن، التي من المقرر أن تظهر امام الطلاب خلال الساعات المقبلة، حيث يشعر الطلاب بحالة من القلق والتوتر خاصة بعدما اعلنت الوزارة عن انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة لكراسات الاجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة في اليمن، وأكد وزير التعليم اليمني أن المؤشرات الأولية لنتائج طلاب الثانوية العامة تخطت الـ 88% وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة في بداية عام 2023، وأشاد بالدور الكبير التي قامت به القيادات التعليمية مع الطلاب منذ بداية العام الدراسي حتى انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات ورفعها على موقع وزارة التعليم اليمنية، ويمكنكم الاطلاع على النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية :

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 اليمن