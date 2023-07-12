iraq results رابط تحميل نتائج الثالث متوسط pdf الان في العراق 2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية

تائج امتحان الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023، أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحان الثالث المتوسط للعام الدراسي 2022-2023 خلال هذا الأسبوع باستخدام الرقم الامتحاني، وجرت جولة تفقدية لرئيس اللجنة الدائمة للامتحانات حسين صبري في مركز فحص الدراسة المتوسطة لتفقد عملية الفحص والتدقيق في أوراق الإجابات، وذلك تحت إشراف وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري. من المتوقع أن تكون النتائج جاهزة للاعتماد من قبل الوزير قبل نهاية هذا الأسبوع، حيث اقتربت العمليات النهائية للتصحيح والتدقيق والرصد من الانتهاء. يذكر أن عدد طلاب الصف الثالث المتوسط وصل إلى نحو 600 ألف طالب للدور الأول، حيث تم إجراء الامتحانات خلال الفترة من 1 يونيو 2023 حتى 17 يونيو 2023.

نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني 2023

من المتوقع أن يعتمد وزير التربية العراقي نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم الإعلان عنها رسميا على موقع الوزارة الرسمي وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكدت مصادر داخل الوزارة أن النتائج مبشرة ولا تدعو للقلق،كما شدد وزير التربية على سلامة وتأمين الأوراق الامتحانية خلال عملية نقلها لمراكز التصحيح والرصد، ونفى الشائعات المتداولة حول وجود أي اختراق أو تعديلات على الدفاتر.

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